Istraživači su upozorili na to da bi samo četiri velike čaše piva ili male čaše vina tjedno mogle udvostručiti šanse za probleme s kratkoročnim pamćenjem i prostornom percepcijom

Vjerojatno vam je jasno da alkohol nije dobar za vas... no ipak pijete, obično se braneći da znate koliko možete popiti - a to je, zapravo, ništa!

Naime, vjerovali vi to ili ne, par piva svaki dan (ili par čaša vina) mogu dovesti do demencije ako se te količine ne smanje do granica sigurnog pijenja, piše Daily Mail.

Znanstvenici su analizirali podatke o više od 15.000 ljudi u dobi od 50 i više godina i pratili ih u periodu od dvije godine. Proučavana je njihova konzumacija alkohola, uključujući količine i učestalost, a radili su i testove za mjerenje sposobnosti razmišljanja.

>> Alkohol je loš za pamćenje maloljetnika >>

Ljudi koji su dosegnuli "rizične količine" pijenja pretrpjeli su veći pad kratkoročnog pamćenja i prostorne svijesti. Samo malo dodatno pogoršanje mentalnog oštećenja moglo bi nekoga odvesti preko kliničkog praga za demenciju.

Dr. Tony Rao, psihijatar koji je vodio studiju na King's Collegeu u Londonu, rekao je: "S karijerom od više od 20 godina posvećenom istraživanju alkohola i starijih ljudi, ovo je zasigurno najrevolucionarnija studija o odnosu između pijenja i rizika od demencije. Nitko od sudionika nije imao demenciju na početku studije, ali za one koji su pili u graničnim količinama postojala je veća vjerojatnost da će pokazati kognitivni pad, koji će vjerojatno napredovati u demenciju."

>> Ne pretjerujte s alkoholom, stradat će vam pamćenje >>

"Ovo može izgledati iznenađujuće i razbija mit da je alkohol na neki način dobar za mozak", kaže dr. Rao. "Korištenje testova za rano otkrivanje ovog kognitivnog oštećenja može zaštititi mozak i spriječiti daljnji napredak demencije."

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Aging and Mental Health.