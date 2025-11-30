EU želi suzbiti ilegalnu trgovinu kućnim ljubimcima i donosi strože propise. Planirano je, među ostalim, obvezno čipiranje pasa i mačaka

Europski parlament, vijeće i komisija donijeli su novu uredbu za zaštitu pasa i mačaka. Sada je još potrebna formalna potvrda Parlamenta i država članica.

Po prvi put se uvode jasna i jedinstvena pravila za uzgoj i prodaju ovih životinja. Njihovo podrijetlo bit će moguće precizno slijediti. Cilj je suzbiti ilegalnu trgovinu, posebno sa štencima.

„Time poboljšavamo naše mogućnosti za suzbijanje kriminalnih struktura i zaštitu životinja od teške patnje", objasnio je Peter Liese, glasnogovornik za ekologiju Europske pučke stranke, najveće frakcije u Europskom parlamentu. Političar CDU-a govorio je o „jasnim zahtjevima što se tiče zdravlja, higijene, smještaja, prehrane, mogućnosti kretanja i socijalnih kontakata životinja". Online prodaja, rekao je, neće biti zabranjena, ali će biti bolje kontrolirana. Mora biti moguća „jasna identifikacija" prodavača.

Usvojeno obvezno čipiranje

Najuočljivija promjena vjerojatno će izravno utjecati na sve vlasnike kućnih ljubimaca: usvojeno je obvezno čipiranje pasa i mačaka. Mikročip će životinji dati jasan identitet i pružiti precizne informacije o njezinom podrijetlu i svim bolestima.

Pregovori između država članica Europske unije, Europske komisije i Europskog parlamenta bili su posebno složeni u vezi s pitanjem čipiranja. Neke države EU-a upozorile su na pretjeranu birokraciju i često nemoguće ispunjavanje zahtjeva za dokumentiranje. Članovi Europskog parlamenta smatrali su da je potrebno usredotočiti se na mogućnost praćenja porijekla životinja.

„Iznimno je važno da stanemo na kraj psećoj mafiji", kaže Liese. „To zahtijeva poboljšanja obveze čipiranja i registracije svih pasa i mačaka na razini cijele Unije. Tek kada je jasno odakle životinja dolazi, mogu se zaustaviti beskrupulozni uzgajivači i osloboditi skloništa za životinje." Mnoge od tih životinja, sa svim svojim problemima, brzo završe u skloništima. A skloništa su, kaže Liese, puna.

Planirano prijelazno razdoblje

Obvezna registracija vjerojatno neće tako brzo stupiti na snagu. Zemlje EU-a imaju do dvije godine vremena za uvrštavanje europskih propisa u svoje zakonodavstvo, uvođenje odgovarajućih obveza i potom kontroliranje provedbe. Planirano je prijelazno razdoblje od deset godina za pse i 15 godina za mačke.

Životni uvjeti mačaka također trebaju biti poboljšani. Mačke s "osobinama štetnima za njihovo zdravlje" više neće biti dopuštene za uzgoj ili natjecanja.

Aktivisti za prava životinja traže više

Organizacija za prava životinja PETA kritizira ove nove europske propise kao nedovoljne: "Kriminalna trgovina životinjama neće prestati", objasnila je Jana Hoger, psihologinja za životinje i stručnjakinja za kućne ljubimce u PETA-i. "Obvezno mikročipiranje korak je prema transparentnijoj dobrobiti životinja širom EU-a. Ali glavni problem je ilegalna i vrlo kriminalna trgovina štencima i mačićima, koja se mora što prije zaustaviti", kaže ona.

Njemačka ostaje unosno tržište za mladunčad, koja se poput robe „proizvodi" u najstrašnijim uvjetima u istočnoj Europi. Štence i mačiće se često prodaje bolesne, premlade i s krivotvorenim dokumentima. Aktivisti za prava životinja stoga pozivaju na zabranu "online trgovine živim bićima" na razini cijelog EU-a - s izuzetkom skloništa za životinje i organizacija za dobrobit životinja.