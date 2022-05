Kavu volim zato što nam daje energiju i pomaže nam da se razbudimo, a mnogi koji vole ovaj napitak najčešće biraju espresso... no, je li espresso doista dobar za vas i vaše

Espresso ima neke svoje prednosti, ali i mane. Ova vrsta kave može imati loš učinak na vaše srce i probavu.

Prednosti espressa - kao i svaki drugi napitak, i espresso ima neke prednosti. Može poboljšati kognitivne sposobnosti pa se neke osobe nakon šalice espressa osjećaju budnije i energičnije. Kofein djeluje stimulativno na živčani sustav pa se zato možete osjećati bolje i fokusiranije nakon šalice espressa, piše Livestrong.

No, s druge strane postoje i dva poprilična problema...

Espresso može ugroziti zdravlje srca - neke studije pokazale su da nefiltrirana kava poput espressa može imati loš učinak na zdravlje srca. Studija iz 2020. godine objavljena u časopisu European Journal of Preventive Cardiology​ pokazala je da postoji veza između ispijanja nefiltirane kave poput espressa i povećanog rizika od umiranja od srčanih bolesti, ishemijske bolesti srca ili moždanog udara. Osim što espresso može povećati razinu lošeg kolesterola koji je povezan sa srčanim bolestima, on također ima znatno visoku količinu kofeina, što može naštetiti srčanom zdravlju. Za većinu odraslih osoba normalna količina kofeina koju mogu unijeti u danu iznosi 400 miligrama, što je oko četiri šalice kave dnevno. No, ako pijete espresso, imajte na umu da on ima znatno veće količine kofeina nego neki drugi kofeinski napici.

Espresso može izazvati gastrointestinalne probleme - zbog visokog udjela kofeina, espressom može uznemiriti vaš trbuh. Također, espresso može pogoršati simptome GERB-a, odnosno gastroezofagealne refluksne bolesti. Osim toga, kofein također ubrzava kontrakcije u vašem probavnom traktu, pa se može povećati rizik od proljeva.Izvor : Photo by Andreas Behr on Unsplash / ilustracija

Sve u svemu, kao i s običnom kavom - budite oprezni koliko je pijete!