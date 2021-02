Stigao je jedan od ekološki najprihvatljivijih monitora Philipsove linije B: Philips 242B1G (dijagonala 23,8 inča/60,5 cm), dizajniran za održivu produktivnost i namijenjen onima kojima je stalo do ekologije. Ovaj ekološki monitor donosi novu razinu uštede energije uz jednostavnost upotrebe i vizualnu udobnost (IPS panel pruža slike pune boje i široke kutove gledanja), osiguravajući vrhunske performanse uz poštovanje okoliša.

Energetski učinkovita produktivnost

Novi Philips 242B1G donosi znatnu uštedu energije zahvaljujući energetski superučinkovitom dizajnu koji ovaj model čini savršenim čak i za složene postavke. Preciznije, njegove energetski učinkovite značajke primjenjuju novu tehnologiju LED pozadinskog osvjetljenja koja održava svjetlinu i boju uz istodobno znatno manju potrošnju energije. Monitor je opremljen i nizom drugih tehnologija za uštedu energije, poput PowerSensora, LightSensora i 0-watt hard power switcha.

PowerSensor putem bezopasnih infracrvenih signala otkriva prisutnost ili odsutnost korisnika i automatski smanjuje svjetlinu monitora, pomažući uštedjeti do 80 % energije. Tehnologija LightSensor, pak, otkriva okolno osvjetljenje i prema tome prilagođava svjetlinu zaslona. Još je jedna važna značajka koja ovaj monitor čini posebno učinkovitim u smanjenju ugljikova otiska Zero Power Switch. Pritiskom na 0-watt hard switch korisnici mogu potpuno isključiti svoj monitor iz izmjeničnog napajanja, što rezultira nultom potrošnjom energije. I to nije sve...

Ekološki iznutra prema van

Istinski ekološki usmjereni korisnici zahtijevaju ekološki prihvatljive i održive materijale kako bi učinkovito smanjili svoj ugljikov otisak i promovirali cirkularnu potrošnju. Ovaj model idealan je izbor za njih. Philips 242B1G izrađen je 85 % od reciklirane plastike i ima certifikat TCO Certified Edge te je u potpunosti bez štetnih supstanci poput žive, halogena (kako bi se što je više moguće smanjio utjecaj na okoliš) i PVC-a/BFR-a. Također, svi materijali korišteni u pakiranju napravljeni su od 100% recikliranog materijala te time zadovoljavaju većinu međunarodnih standarda kao što su EnergyStar 8.0., EPEAT i RoHS.

Slike ugodne oku

Philips 242B1G opremljen je kako bi udovoljio visokim standardima produktivnosti i udobnosti. Zbog toga sadržava tehnologiju IPS za predivne boje i oštre slike, savršenu za mnogobrojne zadatke, od uređivanja fotografija, surfanja internetom do profesionalnih aplikacija kojima je potrebna preciznost boja i postojana svjetlina. IPS zasloni također koriste naprednu tehnologiju koja pruža iznimno široke kutove gledanja od 178 stupnjeva, što je osobito korisno za rad u timu.

Za udobnost korisnika, posebno onih koji provode mnogo sati ispred monitora, ovaj model uključuje tri značajke easy-on-the-eyes za minimalno naprezanje očiju. LowBlueMode smanjuje štetno kratkovalno plavo svjetlo, dok FlickerFree regulira svjetlinu i smanjuje treperenje radi ugodnijeg gledanja. Tehnologija EasyRead upotpunjuje ponudu za iskustvo poput čitanja papira.

Philips 242B1G dostupan je od veljače s preporučenom maloprodajnom cijenom od 1582,00 kn.

EPEAT je valjan jedino ondje gdje Philips registrira svoj proizvod. Molimo posjetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.