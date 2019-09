Neupitna veličina balkanskog rapa Edo Maajka vraća se 31. listopada u užarenu klupsku atmosferu Vintage Industriala. Koncert na sam Halloween bit će prigodno dočekan proslavom 18 godina od nastanka hita „Prikaze" kojim je već u počecima karijere iskočio na sceni kao izuzetno maštovit i originalan autor.

Naširoko smatran jednim od najboljih MC-a ovih prostora, nakon šest godina diskografske pauze albumom „Put u plus" (2018.) napravio je bombastičan povratak. Uz obilje pohvala i nagrada glazbenih znalaca, njime je privukao i velik broj zrelije publike s obzirom na odmicanje od generalnih ljudskih i društvenih opservacija, a uz veći fokus na osobne životne situacije i probleme. S albuma je svježe izašao video spot za singl „Put u plus" čiji su kadrovi snimljeni na spektakularnom koncertu održanom krajem prošle godine u prepunom Domu sportova.

Edo Maajka - Put u plus

Ovakav novootkriveni, najzreliji Edo dosad fantastično je prihvaćen u live formi s novim bendom, no za nastup u Vintage Industrialu najavljuje old school varijantu s DJ-em kako bi se opakim beatovima još bolje uklopio u mračni Halloween tulum. U fokusu nostalgijom obojenog nastupa bit će svakako rane pjesme poput spomenutog hita „Prikaze", „Mahir i Alma", „Pržiiii", „Bomba", „Ni sikiriki", „Znaš me" i mnoge druge zbog kojih je zaslužio status legende.

Edo Maajka - Prikaze

U post ratnom vremenu, Edin glavni okidač inspiracije za tekstove bila je socijalna nepravda, a svojim je lekcijama o ljubavi nasuprot mržnji rešetao sve društvene slojeve. Ismijavanje predrasuda, strahova i ekstremizma bili su njegova metoda da takvim pojavama oduzme moć. Uvijek iskren i prirodan, vječiti optimist izuzetno vedrog duha, u sadašnjem vremenu kada je hip hop postao mainstream zbog svoje pristupačnosti ostao je jedan od najpozitivnijih glazbenika regije i iskusan žongler riječima koji još uvijek ima puno toga za reći.

Ulaznice

Cijena ulaznice u pretprodaji iznosi 70 kuna, dok će na dan koncerta biti potrebno izdvojiti 90 kuna. Pretprodajna mjesta:

Dirty Old Shop (Tratinska 18)

Vintage Industrial / Grif (Savska 160)

Entrio.hr - http://bit.ly/PRIKAZE

Koncert organizira Dostava Zvuka.

FB event: