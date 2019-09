Bruno Mičetić školovani je jazz glazbenik i poznati riječki gitarist iza kojeg stoji raznolika glazbena karijera, brojna studijska izdanja te suradnje s eminentnim glazbenicima iz cijele regije.

Zapravo, gotovo i ne postoji glazbena pozornica ili jazz festival koji nije upotpunio svojim nastupom, a sada će po prvi puta nastupati u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u Rijeci, 27. listopada 2019. godine sa svojim jazz quintetom.

„One night in the theatre" naziv je večeri u kojoj će Bruno Mičetić Quintet pokazati sve boje jazza, uz energičan pristup i nepredvidljiv tijek večeri. Uz Brunu Mičetića na gitari, BMQ čine impresivni glazbenici i renomirani jazzeri, Adriano Bernobić (bubanj), Bojan Skočlić (kontrabas i električni bas), Joe Kaplowitz (klavir i orgulje) te Vojkan Jocić (tenor i sopran saksofon).

Neprestana potraga za dubljim shvaćanjem glazbe odvela je Brunu do Austrije gdje je završio Jazz Konservatorium Klagenfurt u Klagenfurtu, nakon čega započinje s pedagoškim radom na Narodnom učilištu u Rijeci te u udrugama Ars Musica i Gitara Mediterana. Posljednjih godina svoj pedagoški rad usmjerava i na osnovnu glazbenu školu „Matka Brajše Rašana" u Labinu, surađuje s udrugom Ri Rock i Rock Akademijom te Glazbenom kućom u Zagrebu. Utemeljitelj je i osnivač Rab Jazz Festivala, koji se održava već četvrtu godinu zaredom, gdje djeluje kao umjetnički direktor. Nastupao je uz Terezu Kesoviju, Milan Petrović Jazz Quartet, Dominica Millera; surađivao je na projektima sa Zrinkom Tutićem i Rajkom Dujmićem, Zvjezdanom Ružićem, Dušanom Kranjcem, Primožem Grašićem, Ratkom Divjakom i drugima te osvojio publiku eminentnih festivala, od Liburnia Jazz Festivala preko Ljeta na Gradini do Nišville Jazz Festivala.

Phantom Whisper, Fat Manager, Dates, Keops, Pred lice sudbini, Beauty Of Your Soul i Capturing the moment samo su neki od albuma na kojima se vidi njegova širina i veliki potencijal glazbe koji su Bruni osigurali visoko mjesto na domaćoj jazz sceni i šire.

Iako će večer 27. listopada donijeti presjek karijere i stvaralaštva Brune Mičetića, koncertom u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, Quintet će staviti naglasak ponajprije na posljednja dva albuma, od nježnog, prozračnog i fluidnog jazza (Beauty Of Your Soul) do kombiniranja i mješavine jazza i rocka (Capturing the moment).



Na ovom koncertu publika će moći, u intimnoj atmosferi kazališta, doživjeti svu glazbenu raznolikost koju Bruno gradi već godinama i koja je s jedne strane opuštena, produhovljena i meditativna, a s druge nepredvidiva, spontana i dinamična te oslikava njegovu iskrenu ljubav prema glazbi. Kombinacija bluesa, balada, tradicionalnog jazza ili fusiona samo su neke jazz nijanse koje će obojati listopadsku večer u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci.

Ulaznice za koncert „One Night in the Theatre" su u prodaji i mogu se kupiti preko sustava ulaznice.hr - https://www.ulaznice.hr/web/event/64/2290