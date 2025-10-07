Znamo da vam je kava uvijek prva kad se probudite...no, možda bi mogli promijeniti malo svoje navike, jer kava odmah nakon buđenja zapravo ne radi ništa za vas

Velika većina ljudi ujutro odmah kuha prvu kavu i obično je popije u roku od 20ak minuta nakon buđenja - a to je zapravo pogrešno, jer prva kava vam treba tek sat vremena nakon što se probudite, do tada ne radi ništa za vaše buđenje.... tako da bi se moglo napraviti drugačije - prvo čaj, a onda kava na poslu.

Naime, iako nijedan napitak ne može sam po sebi garantirati zdravo srce, određene vrste čaja potencijalno mogu pomoći u regulaciji krvnog tlaka i smanjenju rizika od srčanih bolesti. Savjetnici za prehranu i nutricionisti ističu da umjerena, ali redovita konzumacija čaja može biti vrijedan dodatak zdravim životnim navikama.

Mnogi ljubitelji čaja navode da im svakodnevno ispijanje donosi osjećaj smirenosti, ali i fizičku dobrobit. Nutricionisti upozoravaju da učinak nije trenutačan te da su najkorisniji rezultati vidljivi kod dugotrajnog konzumiranja, osobito ako je dio uravnotežene prehrane s manje soli, uz redovitu tjelovježbu i održavanje zdrave tjelesne težine. Prema stručnjacima, ovo su dvije vrste čaja koje bi mogle pridonijeti zdravlju srca i snižavanju krvnog tlaka.

Crni čaj - crni čaj, iako nastaje od iste biljke kao i zeleni, prolazi kroz proces oksidacije koji mu daje dublju boju i jači okus. Istraživanja pokazuju da i crni čaj može pridonijeti zdravlju srca, iako u manjoj mjeri. Redovita konzumacija može pomoći u snižavanju sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka te poboljšanju funkcije krvnih žila. Prema riječima stručnjaka i savjetnika za prehranu, to su skromni, ali značajni učinci koji dugoročno mogu smanjiti rizik od srčanih bolesti. Nutricionisti savjetuju da se crni čaj pije bez dodavanja previše šećera ili mlijeka, kako bi se očuvala njegova korisna svojstva. Kod osoba koje ga konzumiraju svakodnevno, zabilježen je manji rizik od srčanog i moždanog udara. No, kao i kod zelenog čaja, važno je paziti na unos kofeina te prilagoditi količinu osobnim potrebama i zdravstvenom stanju.

Zeleni čaj - zeleni čaj jedan je od najpoznatijih napitaka povezanih sa zdravljem srca. Brojne studije pokazale su da njegovi antioksidansi, osobito katehini, mogu pomoći u snižavanju krvnog tlaka i zaštiti krvnih žila od oksidativnog stresa. Savjetnici za prehranu objašnjavaju da zeleni čaj potiče širenje krvnih žila, čime doprinosi boljoj cirkulaciji i manjem opterećenju srca. Redovito ispijanje od tri do pet šalica dnevno može donijeti blage, ali dugoročno korisne učinke. Nutricionisti također napominju da zeleni čaj može pomoći u snižavanju razine "lošeg" LDL kolesterola i poboljšanju elastičnosti arterija. Ipak, naglašavaju da se učinci razlikuju od osobe do osobe te da pretjerivanje s količinom može izazvati nemir ili nesanicu zbog prisutnosti kofeina. Umjerenost i kontinuitet ključ su pozitivnog djelovanja.

Stoga, ne bi bilo loše promijeniti svoje dosadašnje navike i napraviti iskorak za kvalitetnije zdravlje srca i kolesterola... što vam se čini?