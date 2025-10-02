Sigurni smo da ste barem jednom u životu ušli u sobu po nešto i onda nemoćno stajali, pokušavajući se sjetiti zašto ste zapravo došli tamo. Tek da znate, povremena zaboravnost sasvim je normalna, ali svakodnevne navike, uključujući i ono što jedemo za doručak, mogu igrati važnu ulogu u očuvanju pamćenja i zdravlja mozga.

Prema istraživanjima, gotovo polovica slučajeva demencije mogla bi se spriječiti ili barem odgoditi zdravijim načinom života. To uključuje pravilnu prehranu, redovito kretanje i kvalitetan san, piše EatingWell.

"Način života koji vodimo danas najjači je alat koji imamo za zaštitu pamćenja i mozga u budućnosti", ističe neurolog dr. David Perlmutter. A sve počinje s doručkom. Primjerice, omlet s avokadom i dimljenim lososom može potaknuti rad mozga odmah ujutro i dugoročno podržati zdravlje.

Zašto je omlet s lososom i avokadom odličan doručak za mozak

Ovaj obrok, koji preporučuju neurolozi i nutricionisti, sadrži idealnu kombinaciju hranjivih tvari koje hrane mozak i pomažu pamćenju.

Bogat je omega-3 masnim kiselinama - dimljeni losos obiluje zdravim mastima, posebno omega-3 masnim kiselinama DHA i EPA. Prema dijetetičarki Stacey Woodson, ove masnoće poboljšavaju pamćenje, koncentraciju i rad mozga jer pospješuju protok krvi u mozgu. Također, pomažu neuronima da bolje međusobno komuniciraju.

Dobar je izvor vitamina B skupine - jaja i losos bogati su vitaminima B6, B12 i folatom. Ovi vitamini pomažu stvaranje neurotransmitera koji utječu na raspoloženje, fokus i pamćenje. Nedostatak vitamina B može se povezati s padom mentalnih sposobnosti i većim rizikom od gubitka pamćenja.

Pomaže održati stabilnu razinu šećera u krvi - omlet s lososom i avokadom sadrži proteine, zdrave masti i vlakna koji zajedno održavaju stabilnu razinu šećera u krvi. Time se izbjegavaju nagli padovi energije i smanjenje koncentracije. Stručnjaci savjetuju da za doručak izbjegavamo rafinirane ugljikohidrate poput slatkih žitarica i peciva, jer mogu negativno utjecati na pažnju i rad mozga.

Sadrži kolin, važan za pamćenje - jaja su jedan od najboljih prirodnih izvora kolina, tvari koja većini ljudi nedostaje. Kolin je ključan za zdravlje mozga, pamćenje i raspoloženje. Nažalost, istraživanja pokazuju da čak 90 posto ljudi ne unosi dovoljno kolina. Nutricionistica Lauren Manaker pojašnjava da kolin pomaže u stvaranju acetilkolina, neurotransmitera koji je ključan za učenje i pamćenje. Dva jaja osiguravaju oko pola preporučene dnevne količine kolina.

Sadrži moćne antioksidanse - antioksidansi iz ovog obroka štite mozak od oštećenja uzrokovanih upalama i oksidativnim stresom. Vitamin E iz avokada i maslinovog ulja, lutein i zeaksantin iz žumanjka, te selen iz lososa, svi zajedno pomažu očuvanju zdravlja moždanih stanica. Dr. Perlmutter dodaje da su vitamini C i E te polifenoli snažni saveznici u borbi protiv starenja mozga.

Evo, sad znate kako bi trebali započeti dan...