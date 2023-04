Romul osnovao Rim, inaugurirana Brazilija kao glavni grad Brazila, pojavio se prvi Game Boy

Prema antičkoj legendi, Romul, sin Reje Silvije i boga Marsa, 753. godine pr.K. osnovao je grad Rim. Prema legendi, svrgnuvši s prijestolja brata Numitora, Amulije je postao kralj grada Alba Longa, a da bi izbjegao rođenje nasljednika koji bi prijestolje mogli tražiti natrag, prisilio je nećakinju Reju Silviju da postane vestalska djevica. No, ona je u vezi s bogom Marsom zatrudnjela i rodila blizance Romula i Rema, koje je Amulije odmah po rođenju bacio u rijeku Tiber. Blizance je u podnožju Palatina, jednog od sedam rimskih brežuljaka, pronašla vučica koja ih je hranila vlastitim mlijekom. Blizance je potom našao i othranio pastir Faustul. Kad su odrasli, odlučili su na brežuljku Palatinu osnovati grad. Ubrzo je u sukobu oko toga koji će od njih vladati gradom Romul ubio brata i postao prvi kralj 'vječnog grada' koji je po njemu dobio ime.

Teksaške snage pod vodstvom Sama Houstona 1836. godine porazile su generala Antonija Lópeza de Santa Annu i njegove meksičke trupe u bitci kod San Jacinta, koja je bila odlučujuća u teksaškoj revoluciji. Bitka u kojoj su stradale stotine meksičkih vojnika i samo devet Teksašana trajala je samo osamnaest minuta. Greška za katastrofalni poraz može se pripisati samom Santa Anni i njegovim časnicima koji nisu rasporedili straže oko meksičkog logora tijekom tradicionalne dnevne 'sieste'. Teksašani su nakon prikradanja kampu usred bijela dana uz povike 'Remember the Alomo!' žestoko napali i potpuno iznenadili Meksikance koji su pobjegli glavom bez obzira dok je general Santa Anna zarobljen idućeg dana, te je nakon tri tjedna potpisao mirovni sporazum.

Brazilija, glavni grad Brazila, svečano je inauguriran 1960. godine u točno 9 sati i 30 minuta, četiri godine nakon osnivanja. Smješten u saveznom 'Distrito federalu' na 1.000 metara visokoj visoravni Planalto central unutar savezne države Goias, udaljen je 930 km od Rio de Janeira. Iako je u Brazilu postojala ideja o preseljenju prijestolnice u unutrašnjost već od 1891., Brasilia je osnovana 1956., na poticaj tadašnjeg brazilskog predsjednika Juscelina Kubitscheka koji je htio rasteretiti prenapučene obalne krajeve zemlje i stanovništvo privući u unutrašnjost. Grad su projektirali urbanist Lucio Costa, arhitekt Oscar Niemeyer i pejzažni arhitekt Roberto Burle Marx, koji su Brasiliji namijenili tadašnja najmodernija estetska i konstrukcijska dostignuća. Tlocrt grada ima oblik raskriljene ptice, u čijem se tijelu nalaze najznačajnije upravne i javne zgrade, dok su u krilima stambeni blokovi. Grad se i danas veoma brzo širi u skladu s prvobitnim urbanističkim planom, a ima 2.282.000 stanovnika.

Grčka vojska na čelu s Georgeom Papadopoulosom je 1967. izvela državni udar zbacivši s vlasti vladu premijera Kanellopoulosa i ustanovila vlast vojne hunte, poznate kao 'Pukovnički režim'. Hunta je tijekom svoje vladavine koja je trajala do 1974. uvela izvanredna stanja, policijske sate i cenzure, te provodila masovna uhićenja i mučenja političkih protivnika. Do raspada vojnog režima došlo je nakon krvavo ugušene pobune na Atenskom politehničkom fakultetu, a političar u izgnanstvu, Konstantinos Karamanlis, vratio se iz Pariza i postao premijer prijelazne vlade. U grčkom vojnom udaru sudjelovanje su priznale NATO-ova organizacija 'LOK' i američka CIA za što se tijekom svog mandata ispričao američki predsjednik Bill Clinton.

Prva 8-bitna inačica planetarno popularne dlanovne igraće konzole Game Boy, koju je razvila japanska tvrtka Nintendo, pojavila se na japanskom tržištu 1989., a nakon četiri mjeseca i na tržištu SAD-a nakon čega je počelo njeno osvajanje cijelog svijeta. Uzveši u obzir sve inačice u dvadeset godina postojanja, unatoč brojnim drugim, često naprednijim konzolama koje su se pojavile tijekom 'vladavine' Game Boya, u svijetu je prodano više od 130 milijuna primjeraka te Nintendove uspješnice.

Njemački sociolog, filozof i politički ekonomist Max Weber, autor djela Politika kao profesija, Protestantska etika i duh kapitalizma, Ekonomija i društvo te brojnih drugih, i osnivač ili suosnivač brojnih akademskih disciplina među kojima javne administracije, organizacijske teorije i modernih smjerova sociologije, rođen je u Erfurtu 1864. godine.

Elizabeta II., punog imena Elizabeth Alexandra Mary, aktualna kraljica Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, Australije, Novog Zelanda, Jamajke, Barbadosa, Bahama, Grenade, Papue Nove Gvineje, Solomonskih Otoka, Tuvalua, Svete Lucije, Svetog Vincenta i Grenadina, Antigve i Barbude, Belizea, te Svetog Kristofora i Nevisa, i poglavarica Škotske i Engleske Crkve, te jedina ženska članica kraljevske obitelji koja je prošla vojnu obuku, rođena je u Londonu 1926. godine.

Američki autor i pjevač Iggy Pop, pravog imena James Newell Osterberg, poznat kao 'djed punka', jedan od glavnih kratora punk i garage rock glazbenih stilova, te jedan od najdinamičnijih live izvođača na svijetu kojem godine u tome čini se još uvijek nimalo ne smetaju, rođen je u Muskegonu u Michiganu 1947. godine.

Američka glumica i model Andie MacDowell, dobitnica dva Zlatna globusa, a nominirana za brojne druge nagrade za nastupe u filmovima Sex, Lies, and Videotape, Short Cuts, Groundhog Day, Four Weddings and a Funeral i drugima, rođena je 1958. godine u Gaffneyu u Južnoj Karolini.

Kanadski glumac Roy Dupuis, najpoznatiji po ulozi protuterorističkog operativca Michaela u seriji La Femme Nikita, te nastupu u filmu Emily, suosnivatelj i dopredsjednik Rivers Foundationa, ekološke organizacije koja štiti rijeke Quebeca i njihove prirodna i kulturna staništa, rođen je u New Liskeardu u Ontariju 1963. godine.

Hrvatska pjevačica Severina Vučković, najveća a prema mnogima i jedina hrvatska pjevačka zvijezda u punom smislu tog termina, koja se osim kao pjevačica pojavljuje i kao manekenka, voditeljica i glumica koja je svojevremeno mnogo puta zbog komentara o aktualnoj političkoj situaciji u državi, ali i zbog privatnih skandala punila svakodnevni medijski prostor i okupirala javnost, rođena je 1972. godine u Splitu.