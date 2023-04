Počela opsada Bostona, Francuska objavila rat Austriji, dogodila se tragedija u srednjoj školi Columbine

1775. godine započela je opsada grada Bostona, početna faza Američkog rata za nezavisnost. Milicije New Englanda tom su prilikom u gradu okružile i zadržale britansku vojsku punih 11 mjeseci i na taj način spriječili strateško manevriranje nadmoćnijem neprijatelju. Američka vojska je pod zapovjedništvom Georgea Washingtona na kraju najduže bitke rata za nezavisnost blokirajući morske opskrbne puteve uspjela prisiliti Britance na povlačenje i osvojiti grad.

Francuska je 1792. godine objavila rat Austriji čime su počeli Francuski revolucionarni ratovi vođeni do 1802. između francuske revolucionarne vlade i pojedinih europskih država u dvije faze, prvoj koaliciji 1792.-1797. i drugoj koaliciji 1798.-1801. Francuska na čelu s Napoleonom Bonaparteom je, sa svojim saveznicima i manjim republikama koje je sama osnovala tijekom rata, pobijedila gotovo sve tadašnje europske sile što je omogućilo opstanak novoosnovane Francuske Republike, te je predstavljalo početak perioda Napoleonskih ratova.

Manfred von Richthofen, poznatiji kao Crveni barun, najbolji njemački pilot I. svjetskog rata, 1918. godine oborio je svoje zadnje žrtve, 79. i 80. po redu. Idućeg dana Crveni barun smrtno je stradao tijekom borbe s pilotima Kraljevskog ratnog zrakoplovstva iznad Morlancourta u blizini rijeke Somme. Tijekom nadmetanja s dva britanska zrakoplova von Richthofen je pogođen jednim metkom kalibra .303 u predjelu prsa nakon čega je, iako smrtno ranjen, uspio prizemljiti svoj Fokker, no umro je samo nekoliko minuta kasnije. Iako je nevjerojatan broj pobjeda Crvenog baruna često osporavan tvrdnjama kako se radilo isključivo o propagandi, britanske jedinice u čiji sektor se srušio priredile su mu, kao dostojnom protivniku, pogreb sa svim vojnim počastima.

Eric Harris i Dylan Klebold, osamnaestgodišnji učenici srednje škole Columbine iz Columbine u Coloradou, 1999. godine izvršili su najubojitiji napad u povijesti američkih srednjih škola i četvrti najgori u povijesti američkih obrazovnih ustanova. Tijekom masakra u Columbineu u nepunih sat vremena živote je izgubilo 13 učenika i nastavnika, 23 ih je ranjeno, a napadači su na kraju počinili samoubojstvo. Razloge ove tragedije tražili su brojni stručnjaci, a među brojnim navedenima najčešće se nalaze socijalna izolacija i neprilagođenost, dugotrajna izloženost nasilnim sadržajima, ali i lak pristup velikim količinama oružja koje je dvojac iskoristio u svom krvavom pohodu. Zbog tih činjenica brojne škole u SAD-u pokrenule su razne programe, od restriktivnih poput pretraga učenika do kreativnih poput onih namijenjenih afirmaciji individualaca u društvo, te bolju pedagošku i psihološku pomoć učenicima.

Hrvatski jezikoslovac, povjesničar, publicist i leksikograf slovačkoga podrijetla Bogoslav Šulek, čije je najzanimljivije djelo "Prirodni zakonik za svakoga iliti popularna fizika", izdano u 3 knjige: I. - Priprema. Silarstvo (mehanika), II. - Vesarstvo (akustika) i III. - Svjetlarstvo (optika), izvršilo veliki utjecaj na stvaranje i prihvaćanje novih naziva u duhu hrvatskog jezika, rođen je u Bohuslavu kod slovačkog Subotišta 1816. godine.

Njemački političar ekstremne desnice Adolf Hitler, od 1933. njemački kancelar, a od 1934. diktator, vođa (Führer) Njemačke Nacionalsocijalističke radničke stranke i nacističke Njemačke od 1933. do 1945., jedan od najznačajnijih političara 20. stoljeća i prema mnogima najveći zločinac u povijesti, rođen je 1889. godine u austrijskom Braunau am Innu.

Američka glumica Jessica Lange, četverostruka dobitnica Zlatnog globusa i dvostruka dobitnica Oscara, najpoznatija po ulogama u filmovima Frances, Tootsie, King Kong, Sweet Dreams i Blue Sky, rođena je u Cloquetu u Minnesoti 1949. godine.

Engleski redatelj i glumac Andy Serkis, najpoznatiji po ulozi Sméagola/Golluma u filmskoj trilogiji The Lord of the Rings, rođen je 1964. godine u Ruislipu u engleskom Middlesexu.

Američki glumac Crispin Glover, najpoznatiji po ulogama ekscentričnih likova poput Georgea McFlya u Back to the Future, Laynea u River's Edge, pogrebnika u What's Eating Gilbert Grape, Creepy Thin Mana u adaptaciji Charlie's Angels i Willarda Stilesa u Willardu i osnivač produkcijske kuće Volcanic Eruptions, rođen je u New Yorku 1964. godine.

Američka glumica, plesačica, model, a mnogima i seks simbol Carmen Electra, pravog imena Tara Leigh Patrick, poznata po ulogama u seriji Baywatch, filmovima Scary Movie, Date Movie, Epic Movie, Meet the Spartans i Disaster Movie te nekoliko pojavljivanja u časopisu Playboy što joj je donijelo najviše popularnosti, rođena je 1972. godine u Sharonvilleu u Ohiou.

Hrvatski vaterpolist Pavo Marković, igrač dubrovačkog Juga, s 33 nastupa za hrvatsku reprezentaciju, osvajač naslova prvaka Europe 2006., Europskog superkupa, 3 naslova državnog prvaka i 2 nacionalna kupa, te zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu 2007. u Melbourneu, rođen je u Dubrovniku 1985. godine.