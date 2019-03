Jedemo normalne količine hrane 5 dana u tjednu, a smanjimo dnevni unos kalorija u preostala dva dana... nijej komplicirano, slažete li se?

Dijeta 5:2 jedan je od načina kako skinuti višak kilograma bez velikih muka, a naročito odricanja od omiljene hrane što je najčešći razlog prekidanja dijeta.

Naime, pravila su jednostavna - jedemo normalne količine hrane 5 dana u tjednu, a smanjimo dnevni unos kalorija u preostala dva dana na samo 500 za žene odnosno 600 kalorija za muškarce.

Na ovaj način tijelo ne osjeti stres zbog stalnog gladovanja i ne nakuplja ekstra kalorije. Na 'gladne' dane jednostavno sagorijeva sve ono što smo nakupili u ostalih 5 dana.

Ništa se ne zadržava i metabolizam se značajno ubrzava pa se kile tope.

To, ipak, ne znači da možete jesti neumjereno u 5 dana normalnog hranjenja. Trebali bi izbaciti brzu hranu, pekarske proizvode i hranu bogatu šećerom. Prednost trebamo dati povrću, nemasnom mesu, intergralnoj tjestenini i riži te voću.

Povremeni post ima pozitivan utjecaj na zdravlje. Djeluje blagotvorno na krvni šećer i tlak te normalizira razine kolesterola u krvi. Dijeta 5:2 smanjuje rizik od Alzheimerove bolesti, tumora, dijabetesa i srčanih bolesti, a pozitivno utječe na koncentraciju i rad mozga.

