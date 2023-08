Fedde Le Grand, velemajstor house muzike, "leteći Holandez", maestralni pionir koji je pomogao definirati žanr ili jednoglasno - EDM plemstvo - prizemljit će se nakratko 18. kolovoza u Diamond Club u Malinskoj na otoku Krk kako bi preuzeo kormilo najvećeg partyja na sjevernom Jadranu, specijalnog izdanja Sea Dance in Exile. Mnogobrojne nagrade, fantastična produkcija i nastupi na najvećim festivalima kao što su Coachella, Tomorrowland, Ultra, EXIT, vinuli su i zadržali nizozemskog DJ-a na listu najuticajnijih u svijetu prema izboru DJ Maga. Bez njegovih klasika, među kojima se posebno izdvajaju "Put your Hands up for Detroit" i "Let me Think about It" nema dobrog clubbinga. Ukratko - No Fedde, no party! Povoljnije ulaznice za Sea Dance in Exile mogu se kupiti u petak, 11. kolovoza do podneva.

Bilo da se potpisuje kao DJ ili producent, utjecaj maestra Fedde Le Granda može se danas osjetiti u cjelokupnom elektronskom pejsažu, okruženi smo njegovim kreativnim beatovima, melodijama i ritmovima. Već više od dva desetljeća pleše se u svijetu koji za miksetom osmišljava i pokreće veliki Fedde Le Grand!

Zaljubio se u EDM glazbu kada je imao svega 15 godina zahvaljujući prijatelju koji je imao kompjuter u svojoj kući. Skoro četiri sata svakog dana provodio bi u njegovom podrumu kako bi naučio stvarati glazbu. Nakon što je prepoznao sinovljevu ljubav prema muzici, otac mu je kupio kompjuter, a ostalo je povijest.

Ušao je u glazbenu industriju s 23 godine, objavivši 2000. prvi singl "I Miss You", a prije svog službenog prvijenca objavio je čak 23 remiksa. "I tad, kao i sad bio sam zaluđen muzikom, ali nije mi oduvijek bio san da postanem DJ. Kod mene se sve razvijalo postepeno. Bitno je pronaći ono u čemu ste dobri, ali i ono u čemu niste. Jedino tako možete napredovati i razvijati se. Sada sam realist koji se ne boji sanjati", prisjetio se DJ superstar svojih početaka u nedavnom intervjuu za nizozemske medije.

Prekretnica u njegovoj karijera nastupila je 2006. godine, kada je objavio singl „Put Your Hands Up For Detroit", koja ne samo da je Le Grandu donijela svjetsku slavu, već je i udahnula svjež život u stagnirajuću house scenu. Mnogi su ga prozvali „Spasitelj house muzike", a ubrzo je postalo očigledno da nije "čudo od tri dana".

Hitovi kao što su "Let Me Think About It", "Control Room", "Sparks", njegovi remiksi slavnog hita benda Coldplay "Paradise", "Missing" engleskog dua EBTG, zatim "The Creeps", "So Much Love", "Metrum", "Autosave", "Back & Forth", "RAV", ali i njegov nevjerojatan remiks pjesme "Glowing" Nikki Williams etablirali su ga kao jednog od najuzbudljivijih i najdosljednijih talenata na svijetu, prepoznatljivog po tome da bez napora balansira između mainstream uspjeha - hitova, i malo oštrijih, mračnijih underground zvukova.

Njegov prvi veliki album "Output" (2009), koji je objavljen u čak 64 zemlje svijeta, pokazuje koliko dobro zvuči kombinacija hip-hopa, funka i dancea s imenima kao što su Rob Birch, Will.i.am, Mr. V, Mitch Crown, Ida Corr, Camille Jones. Samo dvije godine kasnije postigao je record s 5 Beatport #1 singlova, nakon čega su uslijedile suradnje sa superstarovima poput Madonne, Coldplaya, Robbie Williamsa, Mobyja i Fatboy Slima.

Nasljednik albuma "Output", "Something Real" svjetlost dana ugledao je 2016, čime njegov kreator potvrđuje da je još uvijek „na visini zadatka" s čudesnim beatovima koji oduzimaju dah i pršte od energije. Album uključuje kolaboracije s MoZellom (autor hita Miley Cyrus - "Wrecking Ball"), Jonathanom Mendelsohnom, Merkom & Kremontom i mnogim drugima.

DJ superstar čiju glazbu je Madona koristila za promociju svoje "Sticky and Sweet" turneje, i koji je na njezin zahtjev napravio remiks hita "Give It to Me" osvajao je brojne nagrade, pokorio najveće svjetske festivalske pozornice i prva mjesta top-lista u Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Rusiji, Finskoj, Bugarskoj...

U Americi je 2012. započeo emitiranje veoma hvaljenog radio showa "Dark Ligh Sessions", da bi ga nedugo zatim emitirao na stanicama širom planete. Ovi 60-minutni setovi koji se emitiraju jednom tjedno, dostupni su i na njegovom You Tube kanalu, a publika nikako da ih se zasiti. A osim što se prepušta svojim perfekcionističkim muzičkim tendencijama, ovaj prekaljeni veteran house scene također razvija nove talente putem Flamingo Recordings izdavačke kuće, koja je u glazbeno nebo lansirala zvijezde kao što su Nicky Romero, Deniz Koyu i Danny Avila.

Međutim, kruna njegove karijere, njegov zaštitni znak su jedinstveni nastupi kojima se prepušta i daje do kraja, a za koje se uvijek traži karta više. "Najbolja stvar u ovom poslu je to što nastupam po čitavom svijetu i to ljude čini sretnim. U tom trenutku svi zajedno krećemo na glazbeno putovanje, koje nakratko otjera sve brige. To je čista magija", pojasnio je Le Grand.

Sea Dance in Exile na otoku Krku

Kako je ranije najavljeno, deveto izdanje Sea Dance festivala neće biti organizirano u Crnoj Gori, a specijalna edicija pod simboličnim sloganom Sea Dance in Exile, bit će održana od 17. do 19. kolovoza, u klubu Diamond smještenom u Malinskoj na otoku Krku.

Program će u četvrtak, 17. otvoriti francuska globalna senzacija Willy William uz podršku Lady Lee, Viiita i Vanjanje. U petak 18. za pult Diamonda stižu house velemajstor Fedde Le Grand praćen s Mikom Valeom, Yakkom i Dominique, dok će završne večeri, 19. kolovoza otokom Krkom dominirati brazilski elektronski čarobnjak Alok uz kojeg nastupaju duo Vanillaz, Ryu & Dante te Dominique i Vanjanja.

Regularne i VIP ulaznice dostupne su unutar sustava Entrio, a po povoljnijim cijenama mogu se kupiti do danas u podne.

Sea Dance in Exile, od 17. do 19. kolovoza 2023., realizirat će se uz podršku Hrvatske turističke zajednice.