Završilo je osmo izdanje jednog od najpopularnijih festivala koji je po svemu zaista poseban. Nešto više od 50 sati od posljednjeg izvedenog glazbenog hita emocije su i dalje itekako snažne. Stotine i stotine poruka na društvenim mrežama Festivala te mrežama izvođača pokazatelj su koliko veliku ovaj Festival ima dušu. Sama lokacija The Garden Resorta u Tisnom i ove je godine opravdala epitet jedne od najljepših festivalskih lokacija u svijetu na kojoj je u osam dana uživalo više od pet tisuća posjetitelja. Mnogi od njih na jednoj od četiri, ove godine preuređene pozornice razvilo je nova poznanstva, produbilo prijateljstva te oživjelo iskustvo koje će pamtiti cijelog života.

I ove su godine na Festivalu plesale sve generacije posjetitelja, od onih koje su zajedno s Defectedom prije 24 godine krenule na glazbeno putovanje, do onih koji su se prije 24 godine tek rodili. Posebno uzbuđenje nastalo je kada su vlasnik Defected Recordsa Wez Saunders te osnivač The Garden Resorta Nick Colgan objavili da ćemo sljedeće godine 1. do 5. Kolovoza svjedočiti njegovom 9. izdanju, ponovno u Tisnom. Bit će to pravi slavljenički festival.

„Oduševljen sam ovogodišnjim izdanjem Defected Croatia festivala. Bilo je to šest dana čiste čarolije, divnih ljudi i izvrsne glazbe, kao i uvijek. Veselimo se novom izdanju festivala u ljeto 2024. godine. Posebno nas vesele i dva najavljena događanja u Zagrebu, u studenom ove godine te svibnju 2024.!" - izjavio je osnivač The Garden Resorta Nick Colgan te dodao: „Isto tako, nakon 5 velikih evenata, uzimamo kratku pauzu te nastavljamo s preostalim eventima u Resortu. Zahvaljujem svim posjetiteljima ovogodišnjeg izdanja Festivala!

Među brojnom stiliziranom publikom na plesnom smo podiju mogli vidjeti i same DJ-e koji su bez obzira na zgusnuti raspored u Hrvatskoj ostali još nekoliko dana. Bliskost publike te osjećaj da su svi na Festivalu prijatelji, odlike su koje često ističu i brojni izvođači koji se svake godine vraćaju u Tisno.

Na radost hrvatske, ali i brojne inozemne publike, na Festivalu su nastupile i zvijezde kao što su Danny Howard, Monki, Sam Divine, John Morales, Desiree, Carl Craig, Kenny Larkin, Mr. Scruff, Honey Dijon, The Shapeshifters, Jeff Mills, Riva Starr, Archie Hamilton, Roger Sanchez i brojni drugi.

Poseban zadatak pred sebe su stavili Wez Saunders i Defected tim te Nick Colgan i njegovi hrvatski partneri, a to je bolja povezanost te izgradnja baze regionalne Defected zajednice. Upravo iz tog razloga, posebno oduševljenje izazvala je objava kako će se u Zagrebu u studenom ove te svibnju iduće godine održati dva Defected glazbena spektakla. Bit će to prilika da se svi prisjetimo avantura s ovoljetnog festivala, ali isto tako da nova publika uvidi što je to posebno i toliko intrigirajuće u glazbenoj priči zvanoj Defected.

