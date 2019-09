Povod partyja koji će biti pravi multimedijalni spektakl je proslava rođendana Davorke Dragojević - Didi i Senke Kapetanović

U subotu 7. rujna će se u zagrebačkom popularnom klubu Route 66 održati novi Dark Side party pod vodstvom Tomija Phantasme.

Povod partyja koji će biti pravi multimedijalni spektakl je proslava rođendana Davorke Dragojević - Didi, članice plesene grupe Nipriye i grupa United Colors Of Tartan, Phantasmagoria i Eksodus te Senke Kapetanović, pjesnikinje konobarice i programske voditeljice kluba Route 66.

Program će započeti u 20 sati na terasi kluba gdje će nastupiti plesna grupa Nipriye, plesačica Maya Hellfire, grupa United Colors Of Tartan koja izvodi škotske i irske tradicionalne pjesme, a poeziju će nam čitati Senka Kapetanović uz goste.

U 22 sata se program seli u klub gdje će započeti koncert zagrebačkie grupe pureCURE koji izvode pjesme legendarnih darkera The Cure te još pokoji darkerski i new wave klasik u svojim originalnim verzijama sa dvije bas gitare i ženskim vokalom, a nakon njih će zagrebačka old school punk rock grupa Eksodus osvirati uz svoj materijal i par punk rock i new wave klasika.

Nakon koncerta slijedi Dark Side party na kojem će nam Tomi Phantasma vrtiti darkerske, 80's, novovalne i pankerske hitove.

Program počinje u 20 sati, a upad je - besplatan!