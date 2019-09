Nakon sjajne protekle sezone, Cantus Ansambl je najavio novi koncertni ciklus u zagrebačkoj Laubi za sezonu 2019./2020. te će se od rujna 2019. do lipnja 2020. godine održati pet koncerata.

Sezona se otvara već 23. rujna prvim koncertom ciklusa. Na koncertu prigodno naslovljenom Maple Syrup, uz kanadskog dirigenta Owena Underhilla ansambl će predstaviti suvremene skladbe koje dolaze iz dalekog Vancouvera. Na koncertu će gostovati i velika kanadska čelistička zvijezda Ariel Barnes.

Na koncertu Minestrone alla Italiana 16. prosinca flautisti Dani Bošnjak, Ana Batinica i Roberto Fabbriciani izvest će pet kompozicija talijanskih suvremenih skladateljima u kojima će flauta biti predstavljena kao centralni instrument, od solističkih nastupa uz komorni ansambl pa sve do neobične kombinacije tri bas flaute uz live elektroniku. Najavljeni su i koncerti za sljedeću 2020. godinu.

Chiles en Nogada, posvećen meksičkoj suvremenoj glazbi, na rasporedu je 24. veljače. Na tom koncertu će uz Cantus Ansambl gostovati ikona suvremene glazbe, violinist Irvine Arditti, koji će izvesti skladbu svoje žene, meksičke skladateljice Hilde Paredas. Na programu će se pronaći i skladba Julia Estrade, Bajo el volcán za čak sedam kontrabasa!

Koncertima će dirigirati i umjetnički ravnatelj ansambla, skladatelj i dirigent Berislav Šipuš. U sklopu ciklusa 4. svibnja gostovat će i francuski ansambl Proxima Centauri, a koncert Sachertorte pod vodstvom dirigenta Ivana Josipa Skendera, s austrijskom suvremenom glazbom u fokusu zatvorit će ciklus 8. lipnja. Ulaznice možete nabaviti na dan koncerta na blagajni Laube.

Cantus Ansambl osnovan je 2001. godine, a nastao je tek kao festivalski ansambl u okviru Muzičkog biennala Zagreb. Vrlo brzo raskinuo je inicijalne okvire te nemilosrdno nastavio samostalni prodor i težak rad na kvaliteti programa i njegove egzekucije, izvodeći samo i u međunarodnom kontekstu best of the best i newest of the newest. I upravo zbog opisanog Cantus Ansambl je sve do danas uspio zadržati ulogu predvodnika, ali i najaktivnijeg protagonista novoglazbene (hrvatske, regionalne, ali i međunarodne) scene