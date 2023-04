14th Zagreb International Blues Festival dovodi po prvi puta u Hrvatsku najuzbudljiviji novi engleski blues bend FIVE POINTS GANG

U zagrebačke klubove stiže 14. izdanje Zagreb International Blues Festivala. Od 11. do 14. travnja 2023. u četiri festivalska dana, na tri zagrebačke lokacije nastupit će ukupno sedam vrhunskih blues izvođača.

Festival, kao i svake godine, počinje u utorak tradicionalnom svirkom "BLUES FOR YOU - TRIBUTE TO BUHA" koja je posvećena osnivaču Hrvatskih blues snaga, nažalost prerano preminulom Draženu Buhinu Buhi. 11.04. u klubu Hard Place nastupiti će bendovi BEN DOVER i BLUE POINT uz goste.

U srijedu 12.4. Zagreb International Blues Festival tradicionalno približava blues glazbu mladima kroz program "Blues in the School". Ove godine će HBS u suradnji s udrugom „Suncokret - OLJIN" održati blues radionicu "Blues in the School" u sklopu petodnevnog projekta za potencijalno darovitu djecu „e-kreativac" na temu film, kultura i emocije. Nadarena zagrebačka djeca će imati priliku slušati nastup iskusnih blues majstora ZORANA HARAMINČIĆA i DAVORA BUNČIĆA, uz predavanje o povijesti bluesa.

U četvrtak 13.04. na glavnoj večeri festivala u klubu Hard Place svoj nastup održat će fenomenalni novi blues rock bend iz Londona FIVE POINTS GANG. Bend koji je na sceni tek nekoliko godina, a već ih hvale i publika i kritika. Njihov prvi album „Wanted" donio im je mnogobrojne sjajne kritike, promocije na svim relevantnim britanskim medijima, a usljedilo je i preko 100 koncerata i nastupa na velikim festivalima. Upravo to je ono što FIVE POINTS GANG rade najbolje - njihovi koncerti su puni energije i sjajne i glasne svirke. Kad ste zadnji put vidjeli blues bend koji skače po bini, penje se po pojačalima i skida se do pojasa? Svakim svojim nastupom poput energetske bombe privuku sve prisutne i uvuku ih u svoj svijet blues rocka i već nakon jednog koncerta pridobiju ih za vjerne fanove. Ne možete vjerovati koliko energije i dobrog zvuka ova trojka donese na binu. Zvuči kao početak dobrog vica „dođu Velšanin, Francuz i Brazilac u klub i ... razvale ga!" Kritika o njihovim pjesmama govori „Kad čujete njihovu pjesmu na radiju sigurni ste da se radi o nekom klasiku jednog od Vaših omiljenih bandova, samo se ne možete sjetiti kojega."

Kao zagrijavanje zasvirat će TEO ANIČIĆ. Ulaznice po cijeni od 5 eura nabavite u pretprodaji putem sistema entrio.hr, na ulazu 6 eura.