BIPA i Melem zajednički su obilježili dodjelu donacija iz fonda Budi Melem, u okviru koje je prikupljeno i dodijeljeno ukupno 25.000 € za projekte usmjerene na podršku i osnaživanje žena

Jučer je u zagrebačkom BIPA Backstage Studiju održana dodjela donacija iz fonda Budi Melem, a ukupno 25.000 € prikupljeno je u sklopu BIPA-ine kampanje #nepobjedive, u kojoj su se sredstva za donacije prikupljala u partnerstvu s Melemom kroz prodaju posebne linije proizvoda Melem Loves Women. Kampanja #nepobjedive usmjerena je na osnaživanje žena i podizanje svijesti o važnosti stvaranja sigurnijeg i podržavajućeg okruženja, a prikupljena sredstva, raspodijeljena između tri organizacije, dodijeljena su nakon provedenog javnog natječaja za one koje djeluju upravo u tom području.

Sredstva su dodijeljena Prostoru emancipacije (EMA), organizaciji koja pruža edukativne i savjetodavne programe za pojedince, obitelji i zajednice za provođenje projekta „100 lica majčinstva - osnaživanje i podrška za majke u ranom roditeljstvu", zatim udruzi Marra Altrui, koja ženama tijekom i nakon liječenja raka pruža medicinsko-estetsku i psihološku podršku za projekt „The Visible Heart - Beyond Survival" te organizaciji SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava, koja pruža stručnu pomoć žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja i radi na njegovoj prevenciji za projekt „Savjetovalište za žrtve obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja".

„Nepobjedive je kampanja koja govori o snazi žena, ali je za nas bilo važno da tu poruku pretvorimo u konkretne aktivnosti. Upravo je projekt 'Melem loves women' primjer kako brendovi mogu biti pokretači stvarnih promjena - kada se dobra ideja poveže s jasnom namjerom i odgovornim djelovanjem, rezultat postaje stvarna podrška ženama kojima je ona najpotrebnija. Suradnja s Melemom omogućila nam je da inspiracija postane podrška, a podrška stvarna pomoć. Zahvalni smo svim organizacijama koje neumorno rade na tome da ženama pruže sigurnost, resurse i prilike za rast."rekla je Tina Jurjević, izvršna direktorica BIPE.

Ana Šekrst, brand managerica Melema istaknula je: „Kampanja #Nepobjedive nam je posebno bliska jer pokazuje da se stvarna snaga žena ne mjeri samo velikim pobjedama, nego i onim tihim, svakodnevnim. Drago nam je da kroz suradnju u sklopu fonda Budi Melem možemo podržati projekte koji ženama daju prostor, glas i konkretne resurse da ostvare svoje ideje. Vjerujemo da svaka žena zaslužuje osjećaj sigurnosti, podrške i priliku da bude nepobjediva na svoj način."

Ovaj projekt dio je šire platforme #Nepobjedive, koja od 2022. podiže svijest o važnosti ženskog samopouzdanja, jednakosti i podrške, ali i sve više pretvara tu poruku u konkretna djelovanja. Platforma nastavlja rasti, a upravo ova dodjela donacija još jednom potvrđuje kako prerasta u dugoročan društveni projekt s konkretnim doprinosom ženama u Hrvatskoj.