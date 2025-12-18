Od 3. do 4. siječnja očekuje nas vrhunac meteorske kiše Kvadrantida, pravi vizualni spektakl za sve ljubitelje astronomije i fotografije

Noćno nebo na samom početku 2026. godine priprema jedan od svojih najimpresivnijih nastupa. Od 3. do 4. siječnja kiša meteora Kvadrantidi tijekom svog će vrhunca prošarati nebo s do 120 zvijezda padalica na sat. Desetljećima je snimanje ovakvih prolaznih nebeskih čarolija predstavljalo izazov koji je nadahnuo razvoj nove generacije noćne fotografije, a koju utjelovljuje HONOR Magic8 Pro.

Kada se zvijezde poslože

Kvadrantidi su među astronomima poznati kao jedna od najspektakularnijih kiša meteora u godini, ali i jedna od najtežih za promatranje. S kratkim, uskim vrhuncem koji traje samo nekoliko sati i zahtjeva savršeno tamno nebo, ovaj astronomski fenomen dugo je bio izvan dosega običnih promatrača, fotografa amatera i konvencionalnih kamera pametnih telefona.

Ovaj fenomen predstavlja sve ono što volimo kod noćne fotografije, od nepredvidljivosti i bljeskova koji traju samo djelić sekunde. Snimanje meteora koji jure nebom u ponoć tradicionalno je zahtijevalo profesionalnu opremu, no HONOR je te izazove posljednjih godina intenzivno rješavao razvojem nove generacije uređaja. Najnoviji HONOR Magic8 Pro s naprednim AI algoritmima, revolucionarnom stabilizacijom i još neviđenim mogućnosti snimanja pri slabom osvjetljenju predstavljaju tehnologiju koja će redefinirati što je moguće u noćnoj fotografiji.

Izazov za sanjare

HONOR poziva ljubitelje fotografije, promatrače zvijezda i zaljubljenike u neobične fenomene da izađu u noći 3. i 4. siječnja 2026. i svjedoče kiši meteora Kvadrantidi. Najbolje vrijeme za promatranje bit će nakon ponoći na sjevernoj hemisferi, daleko od svjetla grada.

Pokušajte uhvatiti magiju. Provjerite što vaš sadašnji pametni telefon može učiniti, a potom zamislite što ćete tek moći izvesti s HONOR Magic8 Pro pametnim telefonom.

O kiši meteora Kvadrantidi

Kvadrantidi su aktivni od kraja prosinca do početka siječnja, s vrhuncem aktivnosti oko 3. i 4. siječnja svake godine. Za razliku od većine kiša meteora koje potječu od kometa, matično tijelo Kvadrantida je asteroid 2003 EH1. Kiša proizvodi približno 60-120 meteora na sat u svom vrhuncu, s jarkim vatrenim kuglama koje osvjetljavaju noćno nebo, a stižu iz područja između zviježđa Volar i Zmaj.

Savjeti za promatranje:

• Najbolje vrijeme za promatranje: nakon ponoći 3. i 4. siječnja 2026.

· Pronađite tamnu lokaciju daleko od svjetla grada

• Dozvolite očima barem 30 minuta da se prilagode mraku• Pogledajte prema sjeveroistočnom nebu• Vrhunski period je kratak - samo nekoliko sati, stoga budite točni.