Ovo nije obični vijak, već vijak na kojem su djelomično otkovani motivi 1 američkog centa s likom predsjednika Abrahama Lincolna

U numizmatici smo već navikli na sve i svašta i ponekad mislimo da nas ništa više ne može iznenaditi. Ipak, gotovo svaki put budemo u krivu, jer iznenađenja nikad ne nedostaje. Ovaj put se za iznenađenje pobrinula najpoznatija svjetska aukcijska kuća "Heritage Auctions" iz SAD-a.

Na aukciji je ponuđen - vijak! I to ne obični vijak, već vijak na kojem su djelomično otkovani motivi 1 američkog centa s likom predsjednika Abrahama Lincolna. Da stvar bude još "luđa", ovaj primjerak je i certificiran! I to od strane PCGS-a i dobio je ocjenu MS64+.

Sam opis ovog numizmatičkog kurioziteta kaže:

Lincoln Memorial Cent bez datuma, otkov na vijku od 2,8 grama, MS64+ PCGS. Metalni vijak, dug približno 30 mm, našao se između kalupa za kovanje Lincolnovog centa koji su na njemu ostavili trag, a što je rezultiralo ovom iznimno dramatičnom kovničkom greškom. Čini se da je sam vijak izrađen od čelične legure, ali dijelovi koji su udareni kalupom za naličje imaju bakreno-crvenu boju. To je vjerojatno zbog tragova bakra u komori kalupa koji su se tijekom udarca "zalijepili" za vijak. Navoji vijka su uglavnom spljošteni na licu, gdje se vide natpisi "LIBERTY" i "IN GOD WE TRU". Lincolnova je glava vidljiva, osim čeljusti, usta i vrha nosa. Na naličju su navoji vijka djelomično vidljivi. Spljoštene površine prikazuju natpis "ONE CEN" i donji lijevi dio Lincoln Memoriala. Jedna doista nezaboravna kovnička "nezgoda".

Početna cijena još nije istaknuta, ali se ponude (bidovi) mogu već postavljati od 26. prosinca. Samo vrijeme održavanja aukcije je od 14. do 18. siječnja 2026. Biti će zanimljivo pratiti kako će ovo završiti u konačnici!

Oni zainteresirani za sudjelovanje u aukciji mogu pogledati predmet na stranicama Heritage Auctions-a.