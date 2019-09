Mladi novinari će u trećoj sezoni DW projekta Balkan Booster izvještavati o problemima onečišćenja okoliša. Oni su se dali u potragu za odgovorom na pitanje: jesu li moguća zajednička rješenja?

Od danas će društvene mreže i stranice DW-a preplaviti sadržaji mladih novinara iz 10 različitih zemalja. Počinje treća sezona projekta Balkan Booster! U iduća četiri mjeseca 21 mladi novinar, uz pomoć mobitela i svoje kreativnosti, proizvest će najmanje 240 videa o zaštiti okoliša u cijeloj regiji. Radit će u ukupno devet timova i fokusirat će se na probleme koje dijele skoro sve zemlje. Zagađenje zraka i vode, odlaganje otpada i izgradnje malih hidroelektrana samo su neke od njih.

Zagađeni zrak kreće se bez problema preko granice Kosova i Srbije, a rijeka Tara jednako je lijepa i zagađena na obje svoje strane - i u BiH i u Crnoj Gori. Uzroci takvih ekoloških problema na Balkanu često su i nedostatak vladavine zakona, korupcija i nepotizam.

Adelheid Feilcke, šefica Europskog odjela DW-a zbog toga vidi veliki potencijal u temama koje su pred sudionicima: "Ekološka pitanja pokreću mlade novinare koji su dio Balkan Boostera. Oni podjednako žele skrenuti pažnju na probleme, ali i moguća rješenja, a istovremeno motiviraju svoju generaciju na veći demokratski angažman."

Jezero koje povezuje tri države

Prespansko jezero nalazi se direktno između Albanije, Sjeverne Makedonije i Grčke i tako povezuje sve tri države. Koji su tamo izazovi za zaštitu okoliša? Kako klimatske promjene utječu na život ljudi na obalama tog jezera, na kojem je potpisan i Prespanski sporazum? Ima li razlike u zaštiti okoliša u zemljama koje nisu u EU-u i onima koje jesu, ali svoje granice dijele sa državama koje nisu članice? Time će se baviti tri novinara iz ove tri zemlje. Već na samom treningu o mobilnom novinarstvu koji je održan u Crnoj Gori i gdje su se po prvi put susreli svi sudionici ovog projekta, promijenila su se neka njihova dosadašnja shvaćanja i razbile predrasude.

"Upoznavanje mladih s cijelog Balkana je inspirirajuće iskustvo za mene. Sada se već osjećamo povezani jedni s drugima i učimo o tome koliko imamo zajedničkoga", objašnjava Lorin Kadiu iz Albanije.

On i članovi njegovog tima iz Grčke i Sjeverne Makedonije trenutno se pripremaju za svoje putovanje. Za Efterpi Mouzakiti iz Soluna, druženje s vršnjacima iz drugih država Balkana na pripremnom treningu je bilo iskustvo koje je uzrokovalo preispitivanje onoga što je do sada znala: "Počinjem potpuno drugačije shvaćati poziciju Grčke na Balkanu. Našim reportažama možemo pokazati da imamo probleme koje moramo zajednički rješavati, unatoč našim međusobnim razlikama". Petar Dogov iz Sjeverne Makedonije dodaje: "Svi mi imamo svoje načine, ali možemo i učiti jedni od drugih. To će nas učiniti boljim novinarima, a iskustvo ćemo koristiti za svoj rad u budućnosti".

Zajednički trening za budućnost

Adelheid Feilcke navodi da je za ove mlade novinare Balkan Booster dvostruka ekspedicija. "Mnogi od njih po prvi put posjećuju i doživljavaju kulture susjednih država, koje su još uvijek opterećene predrasudama. Na taj način oni uče koliko međusobno imaju sličnosti, a istovremeno otkrivaju koliko su važna pitanja zaštite okoliša za njihov život i budućnost u njihovoj domovini."

Nakon intenzivnog treninga u Crnoj Gori voditeljica projekta Aida Sofić Salihbegović optimistična je: "Balkanbusteraši, kako ih već od milja zovemo, su u Crnoj Gori sa zanimanjem, kreativnošću i humorom svladali svoje prve zadatke. Motivirani su, talentirani i željni rada s vršnjacima iz susjednih zemalja".

Salihbegović je po drugi put u projektnom timu i zadovoljna je razvojem projekta: "Na ovogodišnjoj radionici su bili i sudionici iz prethodnih godina, tako da se trudimo održavati vezu i razmjenu iskustava među različitim generacijama Balkan Boostera, što će itekako koristiti mladim novinarima. Jer oni se međusobno nadopunjuju - i profesionalno i kulturno ".

Videa producirana u sklopu Balkan Boostara bit će objavljena na društvenim mrežama DW-a na albanskom, bosanskom, bugarskom, grčkom, hrvatskom, makedonskom, rumunjskom i srpskom jeziku. Projekt je jedinstven u Europi i u 2018. godini našao više od šest milijuna gledatelja na društvenim mrežama. Partner DW-a u projektu je i Regionalni ured za suradnju mladih Zapadnog Balkana (RYCO).