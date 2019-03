Citroën obilježava 100 godina inovacije i odvažnosti posvećenih slobodi kretanja tako što je na Salonu automobila u Ženevi 2019. prezentirao Ami One Concept, revolucionarno, posve električno vozilo koje digitalnu tehnologiju postavlja u samo središte novog doživljaja urbane mobilnosti te pri tome jamči veću količinu slobode i sigurnosti.

Ami One Concept vjeran je sloganu marke „Inspired by You" i odgovor je na novo ponašanje kupaca i izazov gradskoga energetskog prijenosa. Ovo konceptualno vozilo naglašava viziju slobode u gradu marke Citroën.

