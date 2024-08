Većina nas započinje i završava svaki dan s utvrđenom zdravstvenom i higijenskom rutinom

Za neke ljude ove su navike oblik brige o sebi: uživanje u kupki, nanošenje maske za lice ili uživanje u jutarnjoj šalici kave. Za druge to je jednostavno način održavanja zdravlja i izgleda.

Bez obzira na vaše ciljeve, važno je da stvarno radite korisnw stvari za svoje zdravlje, a ne štetne.

Dok nam neke navike mogu pomoći da živimo desetljećima dulje, druge mogu ugroziti naše zdravlje, a ne govorimo samo o pušenju, provođenju previše vremena sjedeći ili nepranju zubi dva puta dnevno svaki da.

Možda biste trebali preispitati svoje navike ako činite nešto od sljedećeg.

Brzinsko brijanje pazuha na suho - brijanje na suho nikada neće biti učinkovito kao mokro brijanje. Ne samo da suho brijanje nije dobro, već može biti i recept za suhu kožu koja se peruta. Zato se osobama koje već imaju nadraženu kožu zbog ekcema ili psorijaze ili samo imaju osjetljivu kožu ne savjetuje suho brijanje.

Koristite 2-u-1 proizvode za pranje kose - proizvodi poput 2-u-1 šampona i regeneratora mogu prepoloviti troškove i vrijeme tuširanja, ali naša kosa može platiti cijenu. Ovi proizvodi mogu dehidrirati našu kosu i vlasište. Nakupljanje proizvoda na vlasištu također je uobičajeno kod 2-u-1 šampona i regeneratora, što može postupno rezultirati kosom bez sjaja i volumena, kao i iritacijom vlasišta i lomljenjem kose.

Koristite previše dezinficijensa tijekom dana - stručnjaci objašnjavaju da etilni ili izopropilni alkohol i mirisni sastojci u gelovima za dezinfekciju ruku mogu povećati rizik od oštećenja kože, svrbeža, crvenila, mjehura i ekcema ako se pretjerano koriste. Ako se prekomjerno koriste dezinficijensi mogu imati i suprotan učinak. Kemikalije koje sadrže poput triklosana, ftalata ili parabena može potisnuti imunitet, poremetiti hormonsku ravnotežu i povećati rizik od infekcije bakterijama otpornim na antibiotike.

Pretjerivanje sa suplementima - suplementi, odnosno dodaci prehrani nisu sami po sebi loši i mogu biti potrebni osobama s određenim nedostatkom hranjivih tvari. Međutim, moguće je pretjerati s vitaminima i mineralima. Evo nekoliko pirmjera. Kalcij dobiva puno pozornosti zbog važne uloge koju ima za zdravlje kostiju, ali uzimanje previše može uzrokovati zbunjenost, svrbež i nepravilan rad srca. Što se tiče vitamina C, strulčanjci tvrde da potrebu za njim uglavnom zadovoljimo putem hrane, a u slučaju prekomjerne konzumacije može doću do mućnine, povraćanja, glavobolje i proljeva. Cink je također mineral kojeg tijelo ne treba previše. Iako ima brjne prednosti, pretjerivanje može dovesti do povraćanja, proljeva i grčeva u trbuhu.

Svakodnevno čišćenje ušiju štapićima - svakodnevno čišćenje ušiju povećava rizik od ozljede uha. Prema izvještaju iz 2019. zdravom muškarcu u ranim 30-ima koji je imao napadaje, bol u uhu i iscjedak dijagnosticiran je nekrotizirajući vanjski otitis (teška infekcija ušnog kanala) i subduralni apscesi (nakupljanje gnoja u mozgu ) zbog zaglavljenog štapića vate u lijevom uhu pacijenta. Pacijent nije imao nikakvih nuspojava nakon vađenja predmeta. Dobra vijest je da ušnom vosku nije potrebna naša pomoć. Umjesto toga, sam dolazi do vanjskog uha zahvaljujući pokretima naše čeljusti dok razgovaramo i žvačemo tijekom dana.

Sve u svemu, napravite neku zdravu naviku i držite je se!