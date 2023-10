Nagrađivani reper, televizijski producent i glumac Curtis James Jackson III, poznatiji kao 50 Cent, 17. listopada stiže u Arenu Zagreb, u sklopu velike svjetske turneje "The Final Lap Tour"! Ulaznice za zagrebački koncert su skoro rasprodane, a uz hip hop velikana - Bustu Rhymesa na pozornici Arene Fiftyju će podršku dati i američki pjevač i producent Jeremih.

Jeremih

Turneja je krenula u srpnju u Salt Lake Cityju, i nakon 50 rasprodanih datuma u sjevernoj Americi prošli je tjedan stigla u Europu gdje je od 40 najavljenih koncerata zagrebački jedini koncert u regiji. "The Final Lap Tour" turnejom 50 Cent slavi 20 godina od izlaska svog albuma prvijenca "Get Rich or Die Tryin'" jednog od najznačajnijih i najprodavanijih hip hop albuma u povijesti. Produkcijski vrhunski audiovizualni spektakl s pirotehničkim efektima, plesačima, velikim video ekranima u koji je uključeno preko 200 ljudi trajat će skoro četiri sata.

Cijelu "Get Rich or Die Tryin'" turneju 50 Cent će "odraditi" u društvu svog velikog prijatelja Busta Rhymesa. Jedan od najboljih hip hop tekstopisaca, poznat i po svom jedinstvenom vizualnom stilu, Busta Rhymes nominiran je za Grammy nagradu čak 12 puta. Uz njega, na europskom dijelu turneje, "50 Centovoj karavani" pridružit će se poznati pjevač i producent Jeremih. Ovaj ostvareni autor već je sa svojim prvim singlom "Birthday Sex" i debitantskim albumom "Jeremih" poharao američku Billboard ljestvicu 2009. godine. Iste je godine i potpisao za kultnu hip hp i r&b izdavačku kuću Def Jem Recordings. Od tada je Jeremih objavio još dva albuma; "All About You" i "Late Nights", osvojio mnoštvo nominacija i nagrada, pisao pjesme za glazbenike poput Nicki Minaj i Kanyea Westa te je poznat po svom senzualnom r&b vokalu i glazbenom obrazovanju.

50 Cent prepoznat kao jedan od najtalentiranijih i najplodnijih hip hop umjetnika svog vremena, dobitnik Grammy, Emmy, Billboard Music, MTV Music i mnoštva drugih nagrada, proslavio se svojim rekordnim debi albumom "Get Rich or Die Tryin'" i od tada prodao više od 30 milijuna albuma diljem svijeta. Singlovi poput "In da Club", "P.I.M.P" i "21 Questions" doživjeli su globalan uspjeh, a na albumu su gostovali Young Buck, Nate Dogg, Tony Yayo, Lloyd Banks i Eminem, koji je prvi otkrio 50 Centa, te ga odmah "vrbovao" za svoju Shady Records izdavačku kuću. Album se odmah popeo na prvo mjesto Billboardove ljestvice 200, te je bio najprodavaniji album 2003. godine u SAD-u.

Ostalo je još vrlo malo ulaznica za ovaj hip hop spektakl, a mogu se kupiti putem Eventim.hr sistema i na prodajnim mjestima Eventima.