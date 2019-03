Za ljubav je potrebno dvoje, to stoji, no "količina ljubavi" nije uvijek jednaka. Vrlo se često netko od dvoje prije i bolje zaljubi od onog drugoga. I kako ta vaša veza raste, sazrijeva, kako vrijeme prolazi vaša se raspodjela zajedničke ljubavi nikad ne dijeli na dva identična djela. Nikad to nije potpuno jednaka zaljubljenosti, privrženosti, potreba za drugom osobom.

Stručnjakinja za veze Sarah Patt objašnjava to ovako: "Tko više voli drugu, nije stvar natjecanja. Umjesto toga, to su fluktuacije koje se događaju tijekom narednih mjeseci (i godina) gdje se vaša ljubav jednog prema drugome mijenja, baš kao i vaš život, karijera i razna uvjerenja. Jednostavno nije realno osjećati isto iz godine u godinu."

Stoga, iako je normalno da je vaš partner više zaljubljen u vas, ili obrnuto, i da se ti osjećaju mijenjaju iz mjeseca u mjesec, terapeutkinja Kristy De Leon objašnjava koliko je potrebno primijetiti važnost tog balansa: "Ovisno o tome što se događa u vezi, jedna osoba obično će se osjećati kao da daju više u vezu od druge osobe."

Stoga da vidimo što bi mogle biti indikacije i povodi za razgovor ili samo spoznaja da ste zaglibili puno dublje u ljubavnu vezu od vaše partnerice.

1. Radite uvijek onako kako ona želi

Zamislite da ste za vikend planirali s dečkima u prirodu, prespavati u šumi, nešto što svake godine u to vrijeme radite, tradicija. No, ona odjednom predloži baš taj vikend za večeru jer su se njezini planovi sljedećeg vikenda promijenili (ide s mamom u šoping).

Vi kao pravi do ušiju zaljubljeni telac odgađate frendove na njihov zaprepaštenje i prekidate jednu krasnu tradiciju. Sarah Patt to komentira ovako: "To bi moglo biti zato što niste navikli biti sa ženom koja zna što želi, zna kako to dobiti, a vi ste potpuno zaljubljeni u nju." Ako nema nikakvih kompromisa na vidiku, zapitajte se što uopće radite s takvom osobom koje prije vas, prije vaše veze uvijek bira sebe.

