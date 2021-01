Industrija seks igračaka je fleksibilna jer unatoč svim pandemijama, recesijama i ratovima ona i dalje nastavlja rasti (kao i vaš libido)

2020. godina je sa sobom donijela dosta promjena. Ne kupujemo kao prije, ne radimo kao prije, ne družimo se kao prije, čak ni ljubavne partnere ne tražimo više na isti način. Obitelj i bliskost postale su nam važnije.

Cijela ekonomija se okrenula naopačke. Ne postoji dio društva koji je ostao imun na posljedice pandemije Covid-19, no nema razloga za pesimizam jer je 2021. tek započela tako da možemo prionuti na posao i krenuti s popravljanjem svega što se poremetilo. Moramo samo zapamtiti da se stvari nikad neće vratiti na staro što je možda i bolje.

LELO, vodeći svjetski brend za užitak i zadovoljstvo, zna kako je industrija seks igračaka fleksibilna jer unatoč svim pandemijama, recesijama i ratovima ona i dalje nastavlja rasti (kao i vaš libido). 2020. je bila rekordna jer je to godina s najviše kupljenih seks igračaka u jednoj godini do sada. Uzimajući sve ovo u obzir, uz iskustvo i poziciju na tržištu, LELO vam predstavlja predviđanja seks trendova u 2021. Idemo vidjeti što nas čeka ove godine i koje će se to sve norme poštivati u vidu zadovoljstva i užitka diljem svijeta.

Fokus na zanemareno

Ova godina je godina klitorisa tako da ako ga imate, čestitke! Godinama su seks igračke za žene bile prevelike, ružne, žilave, smrdjele na kemikalije i slično. Te igračke nisu bile dizajnirane od strane osoba koje imaju vagine tako da je vrijeme da tome stanemo na kraj i zatvorimo to poglavlje jednom zauvijek! Marke poput LELO godinama istražuju i razvijaju savršene proizvode čiji je fokus klitoris. I to ne samo njegov vidljiv dio, već i onaj skriveni. Zahvaljujući sve većim uvidima u anatomiju vagine, pozornost je dana i jednako osjetljivoj unutarnjoj strukturi klitorisa. Ove godine ćete naići na raznoliku ponudu seks igračaka za maksimalnu stimulaciju klitorisa, no imajte na umu da seks igračke više ne izgledaju kao seks igračke. Poput LELO Sila, seks igračke su toliko luksuzne i lijepe da ih možete staviti na policu u dekorativnu svrhu - svi gosti će pohvaliti vaše interijerske vještine. Samo nemojte zaboraviti koristiti ih i na pravi način!

Virtualno upoznavanje

Tijekom pandemije i brojnih karantena naučili smo kako smo precijenili stalne izlaske van. Iako nije idealno imati mjere ograničenja kretanja, većini se svidjelo raditi od kuće i navikli su se na kupovinu iz udobnosti vlastitog doma. No, nije to sve što smo se navikli raditi od doma. Ove godine, internet je postao dominantna platforma za upoznavanje novih ljudi. Mnogi će ove godine možda imati svoj prvi spoj preko interneta. Je li ovo loša stvar? Pa i nije. Živimo u takvom brzom okruženju gdje želimo sve informacije i rezultate istog trena tako da upoznavanje nekoga u virtualnom svijetu i nije nešto neobično. Upoznat ćete novog potencijalnog partnera bez gubitka vremena na putovanje do mjesta spoja, čekanja da se sastanete itd. Moći ćete brže donijeti odluke želite li se upustiti u nešto više s tom osobom ili ne. Baš u duhu naše svakodnevice!

Seks na daljinu

Kako se spojevi sele u virtualni svijet, uz naše novootkrivene moći predviđanja, možemo reći kako će seks ove godine ubaciti neku vrstu digitalne značajke i kod starijih parova. Činjenica je da ljudi uživaju u tehnologiji koja nam svakodnevno olakšava naše funkcioniranje u ''stvarnom'' svijetu. Tehnologija se tijekom pandemije uvukla pod kožu i onima koji nisu prije bili s njome na ti. Kako su starije generacije već savladale slanje poruka, uvećavanje slika, korištenje raznoraznih društvenih aplikacija, sad je vrijeme da se upoznaju i s drugim područjima tehnologije poput proizvoda za užitak na daljinu. LELO ulaže puno napora i sredstva u tehnologiju i kreiranje aplikacija, a to najbolje možemo prikazati s LELO F1s koji je kreiran za muško zadovoljstvo. Nova generacija integriranih aplikacija olakšava parovima koji su trenutno odvojeni da i dalje uživaju jedno u drugome. Nemojte čekati i uronite u budućnost.

Recesija seksa

U posljednjih nekoliko godina, prema statistikama koje smo mogli vidjeti u medijima, prikazano je kako se većina nas manje seksa nego generacije prije. Statistike su izašle i prije pandemije, no s obzirom na situaciju nekako predviđamo kako će se taj trend nastaviti neko vrijeme, djelomično zahvaljujući navikama distanciranja koje smo stekli kroz 2020. Hoće to imati posljedice? Naravno da hoće, no one pozitivne. Kod seksa će se stavljati kvaliteta pred kvantitetu. Više ćemo se truditi odabirati bolje partnere i više ćemo truda uložiti u seks koji će možda biti malo rjeđi, no zbog truda puno kvalitetniji i zadovoljavajući. Vjerojatno će biti manje prilika za seks, ali zbog toga ćemo htjeti još i više i maksimalno iskoristiti priliku kada je dobijemo.

Renesansa masturbacije

Ako ništa, prošle godine smo imali dovoljno vremena da proučimo svoje tijelo, naučimo kako sami sebe zadovoljiti i što nam najviše odgovara kako bi postigli užitak. Takozvana renesansa masturbacije nastavlja se i ove godine čemu u prilog ide nagli porast prodaje seks igračaka od prošle godine pa do danas. Jedva čekamo da svi krenu u otkrivanje sebe masturbacijom. LELO čeka spreman sa svim potrebnim alatima i igračkama koje će vam osigurati brojne i jake orgazme.