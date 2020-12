Obožavatelji jednog od osnivača i ključne figure legendarnog pop sastava "The Beatles" Johna Lennona okupili su se sinoć u Central Parku u New Yorku kako bi obilježili 40. godišnjicu njegove smrti

U dijelu njujorškog parka koji je u čast Johna Lennona uređen i nazvan "Strawberry Fields" - po jednoj od napoznatijih pjesama grupe "The Beatles" čiji je on autor - bukete cvijeća su položili i zapalili svijeće jednako pripadnici starijih kao i oni mlađih generacija. Neki od njih su u pratnji gitara pjevali Lennonove pjesme, odavši tako počast rock zvijezdi koja je sada među preminulima upravo onoliko godina koliko je i živio.

Lennona, koji je rođen u Liverpoolu u Velikoj Britaniji, 8. prosinca 1980. godine hicima iz pištolja u leđa usmrtio je obožavatelj ispred zgrade Dakota, na Manhattnu u New Yorku, dok se vraćao sa snimanja novog albuma.

Počinitelj je identificiran kao Mark David Chapman i osuđen je na doživotni zatvor s mogućnošću pomilovanja nakon 20 godina i još uvijek je u zatvoru. Na dan ubojstva, Lennon je Chapmanu, koji se nalazio u grupi obožavatelja, dao autogram i tom prilikom je napravljena posljednja fotografija Johna Lennona, jer je jedan od obožavatelja, amaterski fotograf Paul Goresh, fotografirao trenutak kada je davao autogram svom ubojici Chapmanu.

John Lennon je kremiran, a njegova supruga Yoko Ono je rasula pepeo po Central Parku gdje se danas nalazi spomen-područje "Strawberry Fields".

Zajedno s Paulom McCartneyjem napisao je neke od najljepših pjesama "Beatlesa" kao što su "Can't Buy My Love", "Eleanor Rigby", "A Hard Days Night", "Help", "Hey Jude", "Let It Be", "Yesterday", kao i tokom solo karijere "Stand By Me", "Imagine"...