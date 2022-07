Iako mnogi peršin doživljavaju samo kao ukras na jelima, ovaj začin zapravo ima brojna korisna svojstva

Peršin, obična biljčica koja raste u svakom vrtu ne izgleda niti se koristi baš kako treba - ona je zapravo sjajna!

Dijetetičarka portala Eat This, Not That! izdvojila je neke od jedinstvenih značajki ove biljčice.

Bolja probava - "Peršin je izvor vlakana koja mogu pomoći u održavanju redovite stolice i održavanju zdravlja crijeva", kaže Manaker. Nedovoljna konzumacija vlakana može dovesti do iscrpljenosti, debljanja, stalnog osjećaja pospanosti i nadutosti te razvoja visokog kolesterola.

Manja konzumacija soli - "Peršin prirodno ima izvrstan okus i njegovo uključivanje u jela može pomoći u jačanju okusa obroka bez potrebe za dodavanjem previše soli", pojašnjava Manaker.

Podržava imunološki sustav - Prema Manaker, peršin je prirodni izvor vitamina C, hranjive tvari za koju je dobro poznato da podržava imunološki sustav.

Svježiji dah - "Stari lijek protiv lošeg zadaha je žvakanje svježeg peršina", kazala je dijetetičarka Lauren Manaker. Ovo biljka sadrži prirodna aromatična ulja koja peršinu daju poseban okus i miris, a oni vam mogu pomoći osvježiti dah. Osim toga, peršin (kao i većina lisnatog povrća) sadrži spoj koji se zove klorofil, a za kojeg je utvrđeno u nekim istraživanjima da smanjuje tjelesne mirise. Zbog toga je aktivni sastojak u nekim dezodoransima i vodicama za ispiranje usta.