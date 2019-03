Rok trajanja namirnica nešto je na što morate obraćati pažnju kako se ne bi otrovali nečime što ste trebali odavno baciti... no ima i onih namirnica koje možete kupiti, zaboraviti na njih i izvaditi ih godinama kasnije pa pojesti bez ikakvog straha.

Evo 11 namirnica koje mogu trajati beskonačno:

Bijeli ocat - možete kupiti veću količinu bijelog octa bez straha da će vam se pokvariti. Naime, on može trajati vječno. A podsjetimo i kako ga, osim u salatama i juhama, možete koristiti i kao odlično sredstvo za čišćenje.

Ekstrakt vanilije - čisti ekstrakt vanilije zauvijek će ostati svjež, jer se čuva u čistom alkoholu. No pripazite da se radi o doista pravom ekstraktu vanilije jer onaj umjetni nema toliki životni vijek. Imajući to na umu, možda se ipak odlučite na onu pravu, ali malo skuplju varijantu.

Instant kava - u hladnjaku je možete čuvati zauvijek i to bez obzira je li pakiranje otvoreno ili nije

Javorov sirup - iako se ova namirnica kod nas baš i ne koristi često, imate li ju u kući znajte da ni ona nema rok trajanja. Sličan medu, javorov sirup najčešće se koristi kao preljev za palačinke ili neke druge slastice.

Kukuruzni škrob - ova namirnica ima neograničen vijek trajanja, no morate ju čuvati na hladnom mjestu i dobro zatvorenu. A kako se zaliha kukuruznog škroba ne troši baš tako brzo, možete ju mirne duše nastaviti koristiti dugo vremena.

Med - ima neograničen rok trajanja. Može promijeniti boju ili se kristalizirati, no i dalje će biti dobar za jelo. Ako se med kristalizira, jednostavno stavite otvorenu staklenku u toplu vodi i miješajte dok se kristali ne rastope.

Riža - to vrijedi za sve tipove riže: dugog i kratkog zrna, bijelu, basmati... No ne i za smeđu rižu koja je zbog većeg udjela ulja sklonija kvarenju. Jedino na što morate paziti kod skladištenja riže je da ju čuvate od insekata.

Sol - bila ona morska ili kamena, ne može se pokvariti i zauvijek ostaje svježa kao i onoga dana kad ste ju kupili.

Šećer - kod šećera nije problem održati ga svježim, nego spriječiti da ne postane tvrd kao kamen. Šećer se neće nikada pokvariti jer ne podržava razvoj bakterija. Jedino na što morate paziti je da ga držite podalje od vlage i insekata.

Žestoka pića - ne morate žuriti da dovršite svaku kapljicu alkohola koju imate u stanu. Dobro zatvorena i na hladnom mjestu uskladištena boca žestice može trajati koliko god je potrebno. Ormarić sa žestokim pićem obično je nešto što se nasljeđuje, no ne morate brinuti o kvaliteti pića koje ste naslijedili od bake. S vremenom pića mogu neznatno promijeniti aromu, no to vjerojatno nećete ni osjetiti.

Suhi grah - može stajati unedogled. Jedino što je moguće jest to da će mu trebati nešto duže da omekša prije kuhanja, a ponekad neće omekšati uopće, pogotovo ako je stajao dvije-tri godine. No, dobra je stvar što neće izgubiti niti svoju nutritivnu vrijednost.