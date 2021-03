Svjetlosna instalacija Zone prisutnosti nastala pod mentorstvom Ivana Marušića Klifa dostupna je za pogled izvana u Galeriji Nova do kraja tjedna

Luka Bosanac, Ivan Jamić, Vita Jončić, Ivana Škvorčević, Elena Štrok i Lara Varat, šest autora i autorica različitih profila uz mentorstvo Ivana Marušića Klifa izgradili su višedijelnu svjetlosnu instalaciju Zone prisutnosti u prostoru Galerije Nova (Teslina 6).

Instalacija uzima u obzir ne samo prostorne specifičnosti galerije i njenog okruženja, već i značenje osobnog u kolaborativnom djelovanju, spontano proizlazeći iz aktualnog društvenog konteksta.

Instalacija vidljiva tijekom cijelog dana kroz izlog galerije, bez ulaska u sam prostor, vrhunac svoje zvučno-vizualne pojavnosti postizat će nakon 19 sati, a moći će se razgledati do petka 02/04 od 12 do 22 sata.

Zone prisutnosti nastale su unutar projekta Supostojanje 2: Prostori svjetla kojeg kurira Martina Kontošić, a istražuje mogućnosti građenja novih produkcijskih izložbenih metodologija i alternativnih diskurzivnih pristupa putem svjetlosno-zvučnih intervencija.

O instalaciji:

Kolaborativnost instalacije utemeljena je prije svega u višestrukim prisutnostima: u fizičkoj prisutnosti nekoliko autorica i autora te, posljedično, u prisutnosti nekoliko intelektualnih svjetova. S obzirom na to da se u recentnom trenutku povijesti fizička prisutnost sputava različitim ograničenjima, ona intelektualna ipak pokušava zaobići takve uvjete svakodnevice i živjeti onim starim ili tek imaginarnim životom u kojem je stvarnost distorzirana do te mjere da se njeno postojanje čini gotovo nemogućim. Instalacija je tako sagrađena od posuđenog materijala, različitih digitalno pohranjenih fragmenata autorske svakodnevice koji upućuju na prostore na kojima se bilo ili na kojima se čezne biti, na prostore neke sadašnje ili prošle, ali ipak ljepše stvarnosti. Gradnja instalacije vršena je kroz preplitanje različitih struja svijesti, obilježenih različitim poetikama i umjetničkim pristupima, no istovremeno, i kroz prožimanje trenutne fizičke prisutnosti, sa svim prošlim prisutnostima koje su materijalizirane u posuđenom materijalu. Zone prisutnosti tako nisu rezultat bavljenja specifičnom temom, nego rezultat ispitivanja mogućnosti zajedničkog bivanja u procesu. Postupkom uslojavanja fragmenata različitih svakodnevica, nastojala se prezentirati zajednička imaginacija jedne i bolje svakodnevice te tako naglasiti diskrepancija između onoga što trenutno jest i onoga što je bilo ili što bi moglo biti. (iz teksta Luke Bosanca)

Projekt je dijelom programa Galerije Nova udruge Što, kako i za koga/WHW i podržan je od strane Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba i Zaklade Kultura nova.