Predstavljamo mladog nagrađivanog osječkog umjetnika Vinka Vidmara koji će postaviti ambijentalnu instalaciju Žarište

Tijekom izazovnih vremena kada su uobičajene svakodnevne aktivnosti svedene na minimum zbog nametnute kulture straha od nevidljivog neprijatelja - koronavirusa, umjetnici ne odustaju te pronalaze inspiraciju na svakom koraku. Štoviše, iz povijesti znamo da su velike krize izrodile neka od najpoznatijih umjetnička djela.

Vodeći se ovom idejom te kako bismo potaknuli umjetnike da se njihov rad nastavi bez obzira na globalnu krizu, Galerija Vladimir Bužančić u okviru godišnje programske koncepcije pod nazivom Doktrina pandemije ili seruma istine globalnog Pandaemoniuma, predstavlja mladog nagrađivanog osječkog umjetnika Vinka Vidmara koji će postaviti ambijentalnu instalaciju Žarište.

Umjetnik je dizajnirao situaciju u kojoj je posjetitelj slobodan kretati se kuda želi unutar Galerije, a istodobno je u zadani prostor ubacio suvremeno-tehnološki objekt kojim naglašava ugnjetavanje slobode. Istodobna sloboda i ograničavanje kretanja proizvode kod posjetitelja ambivalentan osjećaj prema zadanim mogućnostima iz kojeg proizlazi strah.

Tijekom „opsadnog" stanja uzrokovanog pandemijom proteklih godinu dana, suvremeni je civilizirani svijet primoran provoditi epidemiološke mjere koje zadiru u temeljna ljudska prava kao što su pravo na slobodu kretanja i na slobodu okupljanja, što dovodi do javnih protesta u kojima se izražava sumnja u njihovu opravdanost i manipulaciju slobode građana. Ovom izložbom posjetitelji će moći „isprobati" koliko su odvažni u odnosu na postavljeni objekt te osjećaju li se odgovornima za sebe kao i za kolektiv u kojem prebivaju. Umjetnik daje posjetiteljima mogućnost da budu aktivni sukreatori izložene instalacije.

Minimalističkim pristupom koji alarmira pažnju i svjesno kretanje prostorom, Vidmar nas uranja u realnost nametnute kulture straha od nevidljivog neprijatelja, ali upućuje i na svjesnost u kontaktu te odgovornost svakog od nas prema kolektivu u vremenima kada jedni ovisimo o drugima. Osim semantičkog potencijala zahvaljujući kojem djelo komunicira s aktualnim društveno-političkim zbivanjima, ističe autor predgovora Igor Loinjak, Žarište na svojoj oblikovnoj i tehnološkoj razni problematizira odnos čovjeka i moderne tehnologije.

Publici će pri otvorenju izložbe biti dana pojašnjenja za sigurno kretanje prostorom. Izrečene upute bit će svojevrsni osvrt na mjere donesene pojavom koronavirusa te savjesno postupanje prilikom kretanja prostorom.

Jeste li dovoljno odvažni? Budite hrabri, ali i odgovorni, bilo da je riječ o umjetničkoj instalaciji i/ili virusu! Dođite na izložbu i kreirajte svoje vlastite snopove iz žarišta seruma istine globalnog Pandaemoniuma.

O umjetniku:

Vinko Vidmar (Osijek, 1988.) završio je Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Osijeku te potom 2019. diplomski studij na Akademiji za umjetnost i kulturu (modul kiparstva) pod mentorstvom profesora Domagoja Sušca. U listopadu 2018. postaje predsjednikom Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Osijeku, gdje djeluje do danas. Pokreće i inicira mnogobrojne projekte i aktivnosti na lokalnoj i međunarodnoj razini te razne međunarodne suradnje na području znanosti, umjetnosti i kulture. Izlagao je na više samostalnih i skupnih izložbi. Koautor je spomenika Spomen-obilježje poginulim braniteljima 68. bojne Vojne policije na Sveučilišnom kampusu u Osijeku te je autor javne skulpture Kneževa čaša u Kneževim vinogradima. Dobitnik je više nagrada i priznanja, među kojima se izdvaja 1. mjesto na izložbi HT nagrada za hrvatsku suvremenu umjetnost u MSU-u Zagreb 2018.

Izložba se može pogledati do 30. travnja 2021., ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 10 do 18 sati, četvrtkom i subotom od 10 do 13 sati.