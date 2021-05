Kao što jako dobro znamo, ljudi su društvena bića i tijekom cijelog života stječu (ali i gube) prijatelje, no ima i onih nesretnih jedinki kojima to ne polazi za rukom

Prilično jednostavno pitanje - volite li svoje prijatelje? Ono, stvarno ih volite i bilo bi vam teško da ih nemate?

Vjerojatno ne mislite o ovom pitanju često, pogotovo ako ste blagoslovljeni dobrim prijateljima koje uzimate, više manje, zdravo za gotovo - no, što je s onima koji ih jednostavno nemaju?

Ljudi su društvene zvjerke, to znate i sami - u našoj je prirodi imati prijatelje. Nežalost, među nama ima i onih koji ih iz nekih razloga nemaju, pa žive usamljeno ...

Razlozi su različiti, kod nekih je to činjenica da su ih u određenim situacijama prijatelji razočarali i ne žele si priuštiti da ponovno budu povrijeđeni, no to sve zajedno čini jedno prilično toksično okruženje koje je izuzetno loše za zdravlje.

Naime, ljudi koji su usamljeni i žive distancirano od drugih postaju emotivno nezdravi, ali i fizički bolesni, pa je istraživanje provedeno na Harvardu dokazalo je je život bez prijatelja jednako štetan za zdravlje kao i pušenje.

Zanimljivo je da se kod kronično usamljenih ljudi imunološki sustav pokazao slabim i vrlo sporim kod reakcije na viruse, usporeno proizvodeći potrebna antitijela.

Kako je dokazano da usamljenost uzrokuje depresiju, bolesti srca i preuranjenu smrt, vrlo je važno pronaći i zadržati prijatelje.