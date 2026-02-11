Svaki dan bi vam trebao biti dobar... no, većini ljudi to nije - događa nam se toliko stvari, obveza je sve više, a vremena sve manje pa nije ni čudo da smo vrlo često (a neki i stalno) živčani.

Ukratko, kako sačuvati živce često je pitanje u 21. stoljeću -

Naravno, to nije dobro stanje uma, pa vam donosimo savjete kako postati strpljiv, a onda ćete uspjeti sačuvati i živce.

Naučite se čekati - najbolji način da vježbate strpljenje je da natjerate sebe da pričekate. Studija objavljena u časopisu Psychological Science pokazuje da nas čekanje određenih stvari dugoročno čini sretnijima. Započnite s nečim malim, poput čekanja nekoliko dodatnih minuta da popijete taj kakao, a zatim prijeđite na nešto veće. Počet ćete imati​​više strpljenja dok vježbate čekanje, a tako ćete biti manje nervozni i naučit ćete kako sačuvati živce.

Opustite se i dišite duboko - najvažnije od svega, samo se opustite i duboko dišite. Lagano duboko udisanje može pomoći smirivanju uma i tijela. To je najlakši način da se olakšaju svi negativni osjećaji koje steknete. Ako disanje ne pomogne, šetnja vam može pomoći da "očistite glavu" i preusmjerite se na ono što je važno. Poanta je svaki dan pronaći trenutke opuštanja.

Osvijestite stvari koje vam stvaraju nervozu - većina ljudi ima nekoliko zadataka u glavi, a onda njihov mozak skače iz misli u misao, ne uzimajući vremena da prvo završe jedan zadatak pa onda krenu na drugi. Živimo isprekidani život dok pokušavamo odraditi više zadataka, a frustrirajuće je kad osjećamo da ne napredujemo. Bolje je imati na umu svoje misli, a najbolji način da to shvatite je zapisati što kod vas stvara nervozu. To će vam pomoći usporiti i usredotočiti se na jedan zadatak i ukloniti one stvari koje vam izazivaju stres.

Prestanite raditi nebitne stvari - svi u životu radimo stvari koje nam oduzimaju vrijeme i nisu toliko važne. Jedan od načina uklanjanja stresa iz našeg života je prestati raditi te stvari. Odvojite nekoliko minuta i procijenite svoj tjedan i obveze. Pogledajte svoj raspored od trenutka kada se probudite do trenutka kada idete spavati. Izvadite dvije ili tri stvari koje su važne i za koje trebate vrijeme. Vrijeme je da naučite reći "ne" stvarima koje uzrokuju stres i čine vas nestrpljivima.

Evo, ukratko, trebali bi živce čuvati ;)