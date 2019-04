Uspjeh u životu ono je čemu se svi, makar potajno, nadaju - a on obično podrazumijeva priličnu količinu novaca s kojim možete ugodno živjeti. No, rijetkima to uspijeva, a psiholozi tvrde da znaju zašto.

Naime, prema rezultatima jednog američkog istraživanja, dragi ljudi izloženi su većem riziku od financijskih teškoća i bankrota.

Studija, objavljena u znanstvenom časopisu Journal of Personality and Social Psyhology, pokazala je da ljudi toplog karaktera imaju manju ušteđevinu i veći dug od onih manje ugodnog personalitija.

Razlog tome nije to što su slabi pregovarači, kao što se isprva sumnjalo, nego zato što im je novac manje važan.

Joe Gladstone sa sveučilišta u Lonodnu kaže da vezu između katakreta i materijalnog statusa "pokreće činjenica da ugodni, dragi ljudi manje mare za novac i zato s njime lošije upravljaju". Znanstvenici su do te spoznaje došli analizom podataka više od tri milijuna ljudi.

"Kada ste dragi i povjerljivi to za sobom nosi određeni financijski gubitak, posebno za one koji nemaju načina da kompenziraju svoj karakter", rekla je Sandra Matz, suautorica studije sa Columbia Business School u New Yorku.

Do sličnih zaključaka došle su i ranije studije, a jedna je otkrila da u životu osobito dobro ide muškarcima teškog karaktera između 40-tih i 60-tih godina života.