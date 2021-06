19. lipnja na dođite na "Zelenu Močvaru", poludnevni zabavno-glazbeni događaj - očekujte izložbu radova, kviz i nastupe sjajnih bendova u Močvari!

Zelena akcija i klub Močvara pozivaju vas 19. lipnja na "Zelenu Močvaru", poludnevni zabavno-glazbeni događaj. Očekujte izložbu radova, kviz i nastupe sjajnih bendova u Močvari!

"Zelena Močvara" održava se u okviru projekta "Škole održivosti", a cilj je predstaviti radove učenika i učenica Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu i Klasične gimnazije u Zagrebu nastalih tijekom projekta te promovirati održivi razvoj kroz edukativno-informativni sadržaj.

U sklopu navedenog projekta, nastali su predivni plakati za Okolišni filmski festival Zelene akcije kao i treće, učeničko, izdanje Homo climaticuma, zbirke klimatske fikcije. Izložbu učeničkih radova javnost će moći pogledati tijekom "Zelene Močvare" od 12 do 21h. Osim toga, od 16 do 18 sati, pridružite se zabavnom eko-kvizu i naučite nešto novo. Za one najuspješnije, bit će osigurane nagrade! Nakon kviza, od 19 do 22 sata moći ćete uživati u koncertima odličnih bendova.

COMMI BALDE & KAIRA KELA (Zagreb)

U 19 sati nastupit će Commi Balde & Kaira Kela, "domaći", afro groove bend kojeg je okupio senegalski glazbenik Ismaila Commi Balde, a koji je u svojoj karijeri nastupao i sa Seckou Keitom. Kaira Kela izvodi isključivo autorske pjesme na Mandinka jeziku zasnovane na tradicijskim zapadnoafričkim ritmovima i melodijama, ali i "nabrijane" zapadnjačkim glazbenim stilovima.

SEINE (Zagreb)

U 20 sati, nastupit će folk-elektronik trio Seine iza kojeg stoje Ivan Ščapec (Vlasta Popić), Dimitrij Petrović (Vlasta Popić, Radost!) i, odnedavno, Vatroslav Živković (Nemeček, litl itali). Do sada su izdali dva veoma uspješna albuma ("Sno Sna" i "22") te odradili pedesetak koncerata i nekoliko turneja. Zadnjih godina, Seine se okrenuo math i trip hop ritmovima, a iz poetskih preokupacija onog intimnog i pojedinačnog, svoj fokus preselio je na distopijsko i političko. Trenutno radi na trećem album čiji izlazak je planiran za jesen 2021.

POCKET PALMA (Zagreb)

Na kraju večeri, od 21:15 zabavljat će vas synthpop duo Pocket Palma. Inspirirani retro zvukom 80-ih, nakon Side Projecta gdje su stvarali na engleskom, Anja i Luka okreću se pjesmama na hrvatskom, dobivajući pozornost od strane slušatelja i glazbenih kritičara kao veoma perspektivni mladi glazbenici. Prije nekoliko dana izdali su novi singl, "Zauvijek", kojim najavljuju svoj nadolazeći drugi album.