Najavljujemo dječju predstavu Lutkarske scene Ivana Brlić Mažuranić Zeko traži mamu u CZK Novi Zagreb, 7. ožujka 2020. u 11 sati

Lutkarska scena IBM ne staju sa svojim izvedbama hit-predstava. U CZK se ponovno i rado vraćaju, a ovoga puta s pričom Zeko traži mamu. Dok je Zeko bio malen ljudi su ga uhvatili i odnijeli iz šume u grad. No, njemu se život u gradu ne sviđa i on pobjegne u šumu. On ne poznaje šumske životinje pa čak ni svoju mamu. Nakon niza susreta i dogodovština s Ježicom, Lisicom, Vukom i Medom, a uz pomoć stričeka lovca Miška-Meška, Zeko pronalazi svoju mamu te oni odlaze sretni kući tati Zecu.

Priča Lutkarske scene Ivana Brllić Mažuranić sa sretnim završetkom uglazbljena je za pozornicu, a glumac iza Zeke songovima će nas voditi kroz pustolovinu.

Redatelj: Berislav Brajković

Idejna rješenja scenografije i lutaka: Vesna Balabanić

Skladatelj: Davor Rocco

Koreografkinja: Zaga Živković

Glume: Hrvoje Zalar, Helena Kalinić, Ksenia Gregurić

Predstava će se održati 7. ožujka 2020. u 11 sati.

Namijenjena je djeci 3-10 godina starosti.

Ulaznice po cijeni od 25 kuna moguće je kupiti radnim danom u podrumu Centra (soba 19) 9-15 sati, a u subotu prije predstave od 10 sati. Djeca do dvije godine ne plaćaju ulaznicu.

Na našoj smo početnoj FB stranici za vas pripremili i nagradni natječaj u kojem dijelimo 2x2 ulaznice.