Grad Split oduzete pse uzgajane za borbe pokušava hitno prebaciti drugim skloništima u Hrvatskoj

Smještaj pasa koji su prošle godine oduzeti splitskom psihijatru Tomislavu Pelivanu, koji ih je uzgajao radi borbi, još uvijek nije registriran niti zadovoljava sve uvjete prema Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje. Nema ni plana za registraciju gradskog skloništa na drugoj lokaciji. Sve to odražava se i na stanje pasa. „Javili su nam se zabrinuti građani, koji žive u blizini odlagališta otpada Karepovac, gdje su privremeno smješteni psi. Kažu da su uznemireni jer, unatoč obećanjima, Grad nije još ništa poduzeo. Navode da jedna osoba dolazi pse nahraniti i očistiti, no da su psi u lošem stanju, nikako ne izlaze iz boksova, zbog čega danju i noću njihovo zavijanje i lajanje para srce," upozorava Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.



Grad Split uputio je jučer poziv svim registriranim skloništima da zbrinu preostala 32 oduzeta psa zato što ne mogu više biti na postojećem privremenom smještaju zbog skore izgradnje državne ceste. Skloništima nude za svakoga psa fiksni iznos od tisuću eura, plus trošak dolaska i prijevoza psa do skloništa, no napominju da se radi o privremeno oduzetim psima. To skloništima onemogućava udomljavanje i znači dugotrajan boravak pasa u skloništu i velike troškove. Grad Split navodi i da je potreban stručni rad s nekim psima kako bi mogli proći test socijalizacije.

„Pisali smo veterinarskoj inspekciji podsjetivši da nismo dobili odgovor na prijavu od prošle godine. Zatražili smo da naredi Gradu Splitu legalno zbrinjavanje nesretnih pasa u registrirano sklonište za pse, koje mora zadovoljavati sve uvjete pravilnika o radu skloništa. Zapanjeni smo što veterinarska inspekcija, unatoč prijavama i brojnim upozorenjima, dopušta Gradu neprovođenje zakonskih odredaba, iako imaju odličan primjer postupanja veterinarske inspekcije u Dubrovniku. Tamo je dugogodišnji veliki problem nedostatka skloništa riješen upravo izgradnjom i registracijom vlastita skloništa, koje sada služi kao dom zbrinutim psima sa Žarkovice i novim napuštenim životinjama, od kojih su mnoge prošle socijalizaciju i sretno su udomljene, a sklopilo je ugovore i s nekim lokalnim zajednicama", pojašnjava Klopotan Kačavenda.

Dodaje da su pisali i gradu Splitu ponovno apelirajući na Grad da se naprave konkretni planovi za registrirano sklonište: „Psi su smješteni na postojećoj lokaciji nelegalno jer zakon ne poznaje privremene smještaje za izgubljene, napuštene i oduzete životinje. Lokalne zajednice mogu zbrinjavati pse isključivo u registrirana skloništa koja rade prema odredbama pravilnika o radu skloništa. Naša udruga u kontinuitetu ukazuje Gradu Splitu na nužnost izgradnje vlastita skloništa, neovisno o planovima županije. Skloništa za pse u Hrvatskoj nemaju uvjete i kapacitete za preuzimanje tolikoga broja nezdružljivih pasa iz Splita, a gradsko sklonište potrebno je i zbog budućih pasa koje će trebati zbrinjavati, što je zakonska obaveza još od 2006. godine."

Prijatelji životinja u više navrata ukazivali su i na nužnost da se ovi psi odmah trajno oduzmu, s obzirom na to da nisu bili označeni mikročipom. Nažalost, to još uvijek nije učinjeno, a znatno bi olakšalo daljnje zbrinjavanje pasa radi mogućnosti njihova trajnog udomljavanja. Prošle godine više puta pisali su Gradu Splitu i pokušali sudjelovati i na sastancima pri čemu su naglašavali da se nastali problem mora riješiti na području Splita izgradnjom gradskog skloništa, za što su pokrenuli i peticiju.

„Grad Split dosad nije postupao sukladno Zakonu o zaštiti životinja i pripadajućim pravilnicima pa tako nije proveo kontrolu mikročipiranja pasa obilaskom svih kućanstava, za što je imao rok do lipnja 2018., ne financira kastracije skrbničkih pasa i mačaka, nema programe kastracije slobodnoživućih mačaka, a ne provodi ni zakonski obaveznu edukaciju u cilju smanjenja broja napuštenih životinja. Sramotno je da drugi najveći grad u Hrvatskoj uporno odbija izgraditi vlastito registrirano sklonište i traži od drugih rješavanje vlastitih problema", ističu Prijatelji životinja.

Apeliraju na Grad Split da žurno krene u izgradnju vlastita skloništa, a da za pse smještene kod Karepovca dogovori s nekim gradom koji ima svoje sklonište izgradnju dodatnih nastambi za pse, sukladno uvjetima koje propisuje pravilnik o radu skloništa. Psi bi se prebacili na tu lokaciju i njihovo zbrinjavanje tada bi bilo pod odgovornošću i logistikom registriranog skloništa, a Grad Split bi sve financirao, dok ne izgradi vlastito sklonište.

Prijatelji životinja pozivaju građane da na www.prijatelji-zivotinja.hr i dalje potpisuju peticiju i potaknu Grad Split na konkretne poteze u interesu napuštenih, ozlijeđenih i oduzetih životinja, kao i samoga Splita. To bi dugoročno bilo najjeftinije, najisplativije i najučinkovitije rješenje za Grad Split.