Pomaknutom crnom komedijom i litvanskim hit kandidatom za Oscara, filmom Nova Litva čiju režiju potpisuje Karolis Kaupinis, završeno je online izdanje 14. Festivala tolerancije. Na redizajniranoj web stranici festivala koja podržava gledanje filmova i sudjelovanje u Zoom diskusijama, besplatno se moglo pogledati šest intrigantnih i angažiranih filmova prikazanih na brojnim renomiranim svjetskim festivalima i dvije zanimljive diskusije.

Uvod u FiD EU diskusiju o zaštiti europskih prava s fokusom na migrantsku krizu bio je dirljiv dokumentarni film Iuventa - Brod spasa u režiji Michelea Cinquea o brodu za spašavanje migranata, čija je angažirana i hrabra posada optužena da vodi „taksi službu" za krijumčare, iako je u 15 misija spasila više od 14 tisuća izbjeglica.

U Europsku uniju svake godine uđe od dva do tri milijuna migranata, a ako ste azilant u Hrvatskoj vjerojatnije je da će vam se obratiti SOA nego da će vam ponuditi tečaj iz hrvatskog. Broj tražitelja azila u Hrvatskoj iz godine u godinu pada, iznosi oko 0,4 posto, a za usporedbu, čak ih je 65 posto zainteresirano za Njemačku. Na mehanizmima integracije trebamo poraditi, ona ne započinje samo s azilantima, istaknuto je na ovoj zanimljivoj diskusiji u kojoj su sudjelovali Tajana Tadić iz udruge Are You Syrious, Senada Šelo Šabić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Mato Škrabalo, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za multilateralu i globalna pitanja MVEP-a i Krešimir Kopčić, savjetnik ministra vanjskih poslova za migracijsku politiku i Uniju za Mediteran, uz moderiranje Jasmine Popović, novinarke HRT-a.

„Online izdanjem dodatnog dijela programa 14. Festivala tolerancije zaključili smo izvrstan kraj za nadasve svima nama izazovnu 2020. godinu. Odličan je to poticaj za pripreme jubilarnog 15. izdanja Festival tolerancije na Bundeku i u MSU-u početkom ljeta 2021. Važno je napomenuti da su komentari publike bili izrazito pohvalni i kako su naglašavali originalnost filmske selekcije, njihovu aktualnost i važnost za ovo vrijeme u kojem živimo. Diskusije su izvrsno praćene, sudionici su bili zanimljivi i angažirani te se ujedno zahvaljujemo svima koji su doprinijeli završetku 14. izdanja festivala u pozitivnom duhu", rekla je Nataša Popović, direktorica Festivala tolerancije.

