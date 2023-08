Dvije pozornice uz jezero ugostile su prvu grupu ovogodišnjih izvođača, a Skotni Vrag, Mile Kekin, Vesna Pisarović i Brkovi obilježili su otvorenje posljednjeg Ferragosto JAM festivala

Zatvoreno je posljednje izdanje Ferragosto JAM festivala na Orahovačkom jezeru pod nazivom Ferragosto JAM.

Na dvije pozornice uz jezero posljednji Ferragosto JAM ugostio je prvu grupu ovogodišnjih izvođača, a njihovi nastupi popraćeni su balonima i konfetima koji su savršeno nadopunili pozitivnu atmosferu oko Orahovačkog jezera.

Perspektivna šarena bića Skotni Vrag otvorili su koncertni program, a publiku su dodatno rasplesali obradom poznate uvodne pjesme iz crtanog filma „Leteći medvjedići".

Mile Kekin je pod krinkom promocije novog albuma „Nježno Đonom" publiku zabavljao samostalnim hitovima, uz poneku pjesmu Hladnog Piva, a „Zubić vila" potaknula je na unisono skandiranje.

Dama večeri, Vesna Pisarović, svojim je uspješnicama potrošila grla dobro raspoložene publike, a pjesme „Donje na koljena", „Da znaš" i „Neka ljudi govore" istaknule su se kao favoriti.

Brkovi su obilježili koncertni program bogatom set listom uz presjek najvećih hitova i užarenu atmosferu. Pjesme „Samo pijan mogu" i „Seks i droga" najavile su kraj koncertnog programa, a dj Kneža se pobrinuo da ples traje do svitanja uz svoj program DANCE HARD.

Prvi festivalski dan održao se u duhu vraćanja korijenima uz raznoliki line-up te je pokazao kako će do kraja njegovati svijetle karakteristike koje su Ferragosto JAM godinama oblikovale u ono po čemu se danas pamti.

SATNICA I LINE UP



Drugi dan festivala obilježit će Podočnjaci kojima je ovo prvo gostovanje na Ferragostu te publici već dobro znani Edo Maajka, Six Pack, She Loves Pablo, Buč Kesidi i Bad Daughter. Za zabavu do ranih jutarnjih sati pobrinut će se FRO.EVER uz probranu selekciju plesnih hitova. Cijeli lineup možete pronaći na društvenim mrežama festivala.

17:00 - ULAZ/INFO PULT, zamjena narukvica i kupnja ulaznica

17:30 - VRATA

18:00 Zimizelen

18:45 Them Moose Rush

19:30 Malady Lane

20:15 Podočnjaci

21:15 Bad Daughter

22:00 Six Pack

23:15 She Loves Pablo

00:15 Buč Kesidi

01:30 Edo Maajka

02:45 FRO.EVER

ULAZNICE

Na ulazu će se festivalske ulaznice moći kupiti po cijeni od 45€ u srijedu i četvrtak, dok će cijena festivalske ulaznice u petak iznositi 40 €. Jednodnevne ulaznice moći će se kupiti po cijeni od 25€.

NAPOMENA

Ferragosto JAM organizira Dostava Zvuka. Ferragosto JAM održava se na Orahovačkom jezeru do 5. kolovoza.