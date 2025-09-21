Figura čovjeka u šeširu povezuje se s motivima moćnih, autoritativnih ili tajanstvenih likova iz popularne kulture, recimo

Fenomen poznat kao „Čovjek u šeširu" već desetljećima zaokuplja pažnju istraživača sna, psihologa i ljubitelja paranormalnog. Riječ je o pojavi tijekom koje ljudi prijavljuju vizije tamne figure s obrisima šešira, najčešće tijekom noći ili u trenucima između sna i jave. Iako iskustva variraju, opisi su zapanjujuće slični, što otvara pitanje: zašto toliki broj ljudi vidi upravo ovu figuru?

Jedno od najčešćih objašnjenja nalazi se u paralizi sna. To je stanje u kojem se osoba probudi, ali tijelo ostaje privremeno „blokirano" jer mozak još uvijek održava mehanizme koji sprječavaju kretanje tijekom REM faze. U tom stanju ljudi često doživljavaju halucinacije, osobito vizualne i auditivne. Mozak, pod stresom i u polusnu, može stvoriti prijeteću sliku, a tamna silueta u šeširu postala je gotovo arhetipski simbol nepoznatog.

Psiholozi ističu i ulogu kolektivne podsvijesti. Figura čovjeka u šeširu povezuje se s motivima moćnih, autoritativnih ili tajanstvenih likova iz popularne kulture - od detektiva i gangstera do mračnih junaka stripova i horor filmova. Kada se osoba nađe u stanju pojačanog straha, um može prizvati upravo takvu prepoznatljivu sliku.

S neurološke strane, istraživanja pokazuju da hiperaktivnost amigdale, dijela mozga zaduženog za osjećaj straha, može potaknuti stvaranje prijetećih halucinacija. Mozak u takvim trenucima „traži" izvor opasnosti i projicira ga u obliku siluete. Šešir, kao jasan vizualni detalj, može biti samo način na koji mozak dodaje prepoznatljive konture nejasnoj sjeni.

S druge strane, u paranormalnim tumačenjima „Čovjek u šeširu" opisuje se kao entitet ili biće koje navodno prelazi iz jedne dimenzije u drugu. Neki svjedoci tvrde da on promatra bez da djeluje, dok drugi govore o snažnom osjećaju prijetnje. Premda znanstveni dokazi za takva objašnjenja ne postoje, upravo ta mistična aura pridonijela je popularnosti fenomena u internetskim forumima i urbanim legendama.

U konačnici, doživljaj „Čovjeka u šeširu" vjerojatno je spoj neuroloških procesa, psiholoških obrazaca i kulturnih utjecaja. Za one koji su ga vidjeli, iskustvo može biti izrazito zastrašujuće, ali i fascinantno. Proučavanje ovog fenomena podsjeća nas koliko je ljudska svijest složena i koliko granica između stvarnosti i iluzije može biti tanka.