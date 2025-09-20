Masonerija ili slobodno zidarstvo, jedna je od najpoznatijih i najstarijih bratovština na svijetu. Osnovana u današnjem obliku početkom 18. stoljeća u Engleskoj, masonerija se prikazuje kao zajednica ljudi koji teže osobnom razvoju, bratstvu i humanitarnom radu. Međutim, zbog svoje zatvorenosti, složenih simbola i obreda, masonerija je oduvijek izazivala sumnju i postala plodno tlo za stvaranje teorija zavjere. Te priče, koje se protežu od političkih manipulacija do skrivenih planova za svjetsku dominaciju, do danas pobuđuju zanimanje javnosti.

Jedna od najčešćih teorija zavjere tvrdi da masoni kontroliraju svjetsku politiku i ekonomiju iz sjene. Prema ovom narativu, visoko rangirani članovi masonerije zauzimaju ključne pozicije u vladama, bankama i multinacionalnim korporacijama te usmjeravaju događaje kako bi ostvarili globalnu vlast. Ova ideja povezuje se s konceptom tzv. "Novog svjetskog poretka", u kojem bi, navodno, masoni ili njima bliske tajne organizacije kontrolirale čovječanstvo putem nadzora, manipulacije i ograničavanja sloboda.

Druga česta teorija povezuje masoneriju s okultizmom i sotonizmom. Zbog korištenja simbola poput šestarâ i trokuta, kao i ritualnih obreda koji nisu javno dostupni, mnogi su masonima pripisivali skrivena magijska učenja i kontakte s "tamnim silama". Ovakve tvrdnje često su bile poticane i od strane vjerskih institucija, osobito Katoličke crkve, koja je masoneriju više puta osudila. Ipak, većina povjesničara naglašava da se masonerija temelji na filozofskim, etičkim i humanitarnim idealima, a ne na okultnim praksama.

Masonske teorije zavjere imaju i snažnu povijesnu dimenziju. U raznim razdobljima političkih kriza masoni su bili optuživani za društvene i ekonomske probleme. Primjerice, tijekom Francuske revolucije mnogi su vjerovali da su masoni orkestrirali pad monarhije i širenje liberalnih ideja. Slično se događalo i u 20. stoljeću, kada su totalitarni režimi poput nacizma i fašizma demonizirali masoneriju, prikazujući je kao prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Time su opravdavali represiju i progone njezinih članova.

Unatoč dugoj tradiciji i javnim djelovanjima masona kroz humanitarne projekte, teorije zavjere teško nestaju. Razlog leži u prirodi same masonerije: zatvorene lože, tajni obredi i simbolika ostavljaju dojam skrivene moći. U eri interneta i društvenih mreža, takvi narativi postaju još privlačniji, šireći se brže nego ikad prije. Ljudi koji traže jednostavna objašnjenja složenih društvenih procesa često posežu za idejom da "skrivena ruka" masona stoji iza događaja u svijetu.

Ipak, važno je razlikovati činjenice od mitova. Ne postoje vjerodostojni dokazi da masoni upravljaju svijetom iz sjene, niti da su dio nekog globalnog plana kontrole. Ono što jest istina jest da masonerija okuplja ljude različitih društvenih slojeva koji žele raditi na osobnom razvoju i međusobnom pomagati. Tajnovitost koja je nekad bila nužna radi zaštite članova od progona danas, paradoksalno, hrani sumnje i zavjere.

Masonske teorije zavjere tako ostaju spoj fascinacije i straha - odražavaju ljudsku potrebu da u nepoznatom tražimo skrivena značenja. Bez obzira na to koliko su neutemeljene, one će vjerojatno i dalje pratiti masoneriju, održavajući njezinu reputaciju jedne od najzagonetnijih organizacija u povijesti.