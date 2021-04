Ako znate da su cipele vrlo važna stvar, onda vjerojatno imate problema s njima - tek su rijetki među nama koji mogu jednostavno navući bilo kakvu obuću i hodati bez problema, većina ima neke poteškoće...

Pronalaženje pravog para cipela važan je način održavanja vašeg cjelokupnog zdravlja, i to pun više nego što mislite.

Nošenje premalih cipela može dovesti do problema, poput deformiranih nožnih prstiju, žuljeva, ravnih stopala i drugih zdravstvenih problema povezanih s nogama, uključujući haluks valgus (Hallux Valgus), poznat i kao čukalj na stopalu, piše Healthline.

Redovnim nošenjem preuskih cipela također riskirate razvoj dugotrajnog gubitka hrskavice u zglobovima stopala, kao i bolove u peti, poznate kao metatarzalgija.

Sljedeće stanje izazvano nošenjem neprikladnih cipela su čekićasti prsti, to se obično događa kada se prsti počnu savijati. Osim što to prouzrokuje značajnu bol, također može oslabiti mišiće povezane sa stopalom.

Prema pisanju časopisa Very Well Health, uobičajeni pokazatelji da nosite cipele pogrešne veličine uključuju promjene na noktima, gubitak noktiju, žuljeve i iritaciju kože na nogama. U ozbiljnijim slučajevima redovito nošenje premalih cipela može dovesti do bolnog i često nepovratnog stanja koje se naziva periferna neuropatija, odnosno loša funkcija perifernih živaca.