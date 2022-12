Podržavanje i navijanje za reprezentaciju može imati pozitivan učinak na vaše zdravlje. Pet je načina na koje navijanje poboljšava vaše zdravlje, navode stručnjaci

Bit ćete manje usamljeni

Ljudi su po prirodi društvena bića. To čini najpopularniji sport na svijetu sjajnom prilikom za povezivanje s drugima i pronalaženje zajednice. Carrie Wyland, socijalna psihologinja sa Sveučilišta Tulane u New Orleansu, kaže da postoje dva glavna razloga za to. Prvi razlog je taj što vam navijanje za momčad omogućuje da se osjećate povezani s nečim većim od sebe. Drugi razlog je kolektivna radost. Bilo da gledate s obitelji ili idete sami u kafić, proživljavate jake emocije kao što su sreća i uzbuđenje u trenutku kada vaš tim zabije gol.

Jačanje samopouzdanja

Studija iz 2019. pokazala je da su navijači pobjedničkih sportskih timova imali više samopouzdanja dva dana nakon utakmice. Iako je potrebno više istraživanja da bi se ova veza potvrdila, Wyland objašnjava da bi to moglo biti posljedica psihološkog koncepta koji se zove "uživanje u odraženoj slavi". To podrazumijeva da pobjede drugih povezujete sa sobom zbog bliskih veza s tom grupom.

Duži životni vijek

Postoje neki pokazatelji koji sugeriraju da bi vam navijanje moglo produljuiti očekivani životni vijek, piše Popsci. No, to ovisi o tome kako navijate. Gledate li pasivno utakmicu ili skačete na svaku akciju? Iako nije riječ o stvarnoj fizičkoj aktivnosti, Wyland naglašava da i ti mali pokreti prilikom navijanja imaju koristi jer se ipak krećete. Treba dodati da i socijalizacija i izgradnja društvenih odnosa kroz sport također pridonose produljenju životnog vijeka. Redovito praćenje sporta povezano je s manje deprevinih simptoma.

Rješavate se stresa

Navijanje i slavljenje uspjeha vaše momčadi može vam pomoći da privremeno pobjegnete od stvarnosti. "Sport je proslava života i tada ste u potpunosti u tom trenutku, daleko od onoga za čim žalite iz prošlosti i daleko od onog što vam stvara anksioznost zbog budućnosti", objašnjava Eric Zillmer, neuropsiholog i bivši direktor atletike na Sveučilištu Drexel u Philadelphiji.

Veća motivacija za vježbanje

Wyland navodi da bi praćenje utakmica djecu moglo potaknuti na bavljenje ovim sportom. Djeca mogu biti puna energije nakon uzbudljive utakmice i možda će poželjeti izaći van i oponašati nogometne uzore poput Messija ili Mbappea. I odrasli se mogu uključiti u akciju usmjeravanjem svog uzbuđenja od gledanja Svjetskog prvenstva u svoj sljedeći trening.