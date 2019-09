Za sijedu kosu nije najveći krivac samo starenje, već previše stresa, koji na ovu pojavu utječe indirektno. Stanice zadužene za proizvodnju pigmenta, koji daje boju kosi, nestaju kada je tijelo previše izloženo djelovanju kortizola, hormona stresa, pokazalo je istraživanje.

Tako je upravo dokazano da se boja dlake gubi onoga trenutka kada ste najviše izloženi stresu. Kada folikula dlake jednom prestane proizvoditi pigmentne stanice koje stvaraju melanin, kosa ostaje trajno sijeda, jer ne postoji mogućnost regeneracije tih stanica.

Prehrana se može smatrati uzročnikom nastanka sijedih i povezuje se s nedostatkom vitamina B12 u tijelu.

Konzumiranje ribe kao što su losos, sardine i tuna, povećana konzumacija mliječnih proizvoda, ali i mesa kao što su govedina i janjetina stvaraju spomenuti vitamin, a korisne su i iznutrice, posebice životinjska jetra.

Čupanje sijedih dlaka nije preporučljivo. Nije u pitanju vjerovanje da će vam izrasti umjesto te jedne, dvije ili tri nove, nego se folikul dlake može oštetiti i dlaka više neće rasti.

To može dovesti do znatnog prorjeđivanja kose. A i tako samo odlažete nešto do čega će neminovno doći.

Kako se na ovu pojavu ne može stopostotno utjecati, jedino što preostaje je da jednostavno prihvatite činjenicu da sijedite. Ono što je najvažnije, ukoliko je ova pojava povezana s nekim zdravstvenim problemom, jest da je na vrijeme utvrdite