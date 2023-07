Kao vodeći brand za njegu kože s više od 140 godina iskustva, Beiersdorf je oduvijek za cilj imao učiniti vašu kožu lijepom i zdravom. No, znamo da zdrava koža može napredovati jedino u zdravom okolišu. U ovoj godini, stoga, posebnu pozornost posvećujemo osvješćivanju važnosti sudjelovanja u projektima koji imaju pozitivan utjecaj na lokalne zajednice i društvo u cjelini. Imajući to na umu, organizirali smo prvi volonterski dan - Care Beyond Skin day.

Cilj globalnog Beiersdorf CBS dana je dati mjerljiv i pozitivan doprinos okolišu i društvu. Kao jedna od najvećih svjetskih tvrtki za njegu kože, Beiersdorf prepoznaje svoju ulogu u borbi protiv klimatskih promjena i upravo je zato osmislio svoj program održivosti CARE BEYOND SKIN kao dio korporativne strategije C.A.R.E.+ za postizanje konkurentnog održivog rasta.

Od svibnja do srpnja 2023., više od 20.000 zaposlenika Beiersdorfa i Eucerina iz cijelog svijeta imalo je priliku posvetiti jedan radni dan zajedničkoj inicijativi za dobrobit društva, a hvalevrijednim akcijama priključili su se i djelatnici iz Hrvatske, Slovenije i Srbije.

Care Beyond Skin dan na lokalnoj smo razini organizirali u Zagrebu, u Parku prirode Medvednica, točnije Zoni Bliznec. Prostor je to u kojem se prirodne i kulturno povijesne vrijednosti međusobno isprepliću, a upravo je ta planina već dugo godina - izvor života. Vrijedne ruke naših zaposlenika ondje su imale veliku ekološku akciju s poticanjem važnosti da ono što nam je priroda dala održimo čistim. Rezultat akcije je očišćen parking, šumski put Interpretativne šetnje kao i Bliznec put za osobe s invaliditetom. U Srbiji CBS dan obilježen je čišćenjem još jedne prirodne ljepote -Fruške Gore, Nacionalnog parka koji je idealno mjesto za sve koji vole istraživati prirodu i uživati u svježem planinskom zraku. Dok su susjedi u Sloveniji Care Beyond Skin dan organizirali u prekrasnom Botaničkom vrtu gdje su brojni zaposlenici pomogli oko uljepšavanja te se bavili sađenjem i presađivanjem raznovrsnog bilja i cvijeća.

"Ponosni smo na vrijedne i marljive zaposlenike koji su pokazali složnost i dobru organizaciju, a sigurni smo da je ovo tek savršen početak velikog, za prirodu i društvo vrijednog projekta," izjavila je Sonja Ungewitter, GM Adriatic Region.

Glavni cilj tvrtke Beiersdorf je ostvariti ambiciozni klimatski cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova za 30 posto u apsolutnom iznosu do 2025. (u odnosu na 2018.). Zahvaljujući intenzivnoj suradnji s dobavljačima, naporno se radi na smanjenju emisija CO2 tijekom cijelog lanca što uključuje promjene u proizvodima - kako na formuli tako i na pakiranjima - što je također veliki izazov.

"Sretni smo što možemo podijeliti da smo krajem 2022. u Beiersdorfu uspjeli smanjiti svoj ugljični otisak za 17 posto u apsolutnom iznosu (u odnosu na 2018.) - unatoč poslovnom rastu. Time smo na pravom putu prema postizanju našeg klimatskog cilja do 2025. godine. Na lokalnoj razini, u samo jednoj godini (2020./ u odnosu na 2021.) u jadranskoj regiji imamo 19,5 posto smanjenje emisija CO2 iz prometa. Osim toga, dobili smo i ocjenu "Trostruki A" od CDP-a, najvišu moguću ocjenu za sigurnost klime, šuma i vode koja se može postići. " poručila je Sonja Ungewitter, GM Adriatic Region.

Sa svojom C.A.R.E.+ poslovnom strategijom tvrtka slijedi višegodišnji investicijski program usmjeren na konkurentan održiv rast. Program je u skladu s ambicioznim programom održivosti s kojim Beiersdorf stvara jasnu dodanu vrijednost za potrošače, društvo i okoliš.