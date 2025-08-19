„Okolo“ zakazuje novi susret s umjetnošću na zagrebačkim ulicama, a ovo je Vaša pozivnica – upu(s)tite se u mali umjetnički obilazak grada

Ove godine, Okolo ponovno šeće zagrebačkim ulicama - i vodi vas sa sobom! Osmo izdanje umjetničkog projekta Okolo, posvećenog umjetnosti u javnom prostoru i zajednici, i ove godine donosi dozu kreativnog osvježenja u gradsku svakodnevicu. U suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba, Okolo zakazuje novi susret s umjetnošću na zagrebačkim ulicama, pozivajući vas da od 20. do 30. kolovoza zalutate u umjetnost i istražite Zagreb kroz jedinstvenu umjetničku šetnju.

Ovogodišnja novost je regionalna suradnja s potpisom kustosice Lee Vene, u okviru koje će dvije umjetnice iz regije svojim umjetničkim radovima reinterpretirati odabrane javne prostore. Tako će Alma Bektaš, bosanskohercegovačka umjetnica i dizajnerica sa sjedištem u Beču, koja djeluje na sjecištu prirode i umjetnosti, transformirajući botaničke elemente u različite oblike, svojom hibridnom skulpturom Trophilia obaviti stup javne rasvjete na uglu Gajeve ulice i Trga bana Josipa Jelačića i parazitski se infiltrirati u prostor grada. Slovenska predstavnica u programu, Ema Kobal, koja djeluje primarno u području grafike, ilustracije, animacije i prostornih instalacija, kroz svjetlosnu instalaciju na skeli zgrade na platou Gradec upoznat će nas s Promatračem čija silueta lica s lutajućim okom pokazuje dvostruku (prijateljsku ili nadzornu) perspektivu te kod promatrača pokreće složena pitanja o sveznajućem oku i prisutnosti tehnologija kontrole i nadzora.

Na Gornjem gradu, uz plato Gradec, još će jedna lokacija oživjeti urbanom intervencijom. Na istočnoj strani Strossmayerovog šetališta, eksperimentalni duo Glitchboy 2000 & Komscho koji istražuje granice između umjetničkog objekta i uporabnog predmeta predstavit će Sukob oblika i funkcije vol. 2, kojim će stvoriti neformalan prostor za odmor i druženje na otvorenom, istovremeno potičući promišljanje o obliku, ravnoteži i ulozi dizajna u javnom prostoru.



U Varšavskoj ulici čekat će vas čak tri zanimljive urbane intervencije. Kod broja 8, umjetnica i dizajnerica Ivana Mrčela predstavit će tekstilnu instalaciju Naše sestre, inspiriranu istraživanjem ženske solidarnosti - ne samo kao emotivne veze, nego i kao povijesne sile koja je omogućavala opstanak zajednica, utjelovljujući trenutke kad žene pružaju ruku jedna drugoj, kad se znanja prenose iz generacije u generaciju, kad se tereti dijele kako bi se mogli nositi. Koji korak dalje, kod broja 17 kipar i restaurator Marko Gašparić u formi kombinacije murala i minijaturne skulpture predstavit će svog Hodača po žici, posvećujući ga francuskom akrobatu Philippeu Petitu poznatom po nevjerojatnom podvigu hodanja po žici razapetoj između dvaju tornjeva World Trade Centra u New Yorku, ali i svim hrabrim, odvažnim pojedincima koji pomiču granice mogućeg. Na zapadnom dijelu, kod Frankopanske ulice, vizualna umjetnica Diana Trohar bavit će se Pošumljavanjem derutnog zida - njezina umjetnička intervencija u nastajanju, koja predviđa pretvorbu fotografija ožiljaka i tekstura zida u foto-kolaže te njihov transfer na velika platna, proizašla je iz promišljanja o regeneraciji - vraćanju života zaboravljenim, zapuštenim i oštećenim mjestima.



Vrata prolaza Oktogon predana su u ruke fotografkinji i vizualnoj autorici koja u svom radu spaja dokumentarni pristup i osobne narative, Iniji Herenčić, kako bi kroz fotografsku instalaciju Tragovi ljeta, sastavljenu od lebdećih fotografija, pozvala na usporavanje, disanje i prepoznavanje vlastitih unutarnjih ljeta te pokušala zadržati osjet istoga, ono što neprestano iščezava, u dahu, slici i trenutku.



U prolazu Neboder, vizualna umjetnica Maša Barišić svojom će urbanom intervencijom sastavljenom od zlatnih balona koji ispisuju Važnu poruku, propitati našu potrebu za brzim odgovorima i površnim utjehama, nudeći ironiju umjesto jasnoće. U staklenim ormarićima istog prolaza likovni umjetnik Filip Pilj postavit će svoj Mali prizor, triptih u laviranom tušu koji donosi tri različita načina gledanja istog prizora, istražujući subjektivnost pogleda i preispitivanje interpretacije promatrača. Mali prizor će biti izveden kao intervencija iznenađenja, nenajavljeno tijekom trajanja Festivala.



Parkovi Zrinjevac i Trg kralja Tomislava također su na mapi Okolo. Modna dizajnerica Marija Kulušić tekstilnom instalacijom Sklonište obavit će deblo drveta sa specifičnom udubinom u parku Zrinjevac i ovim nježnim omotačem od recikliranih, nabranih pamučnih plahti, tkanine koja u sebi nosi toplinu, udobnost i sigurnost, pružiti sklonište drvetu koje ga inače pruža nama. Multidisciplinarni umjetnik Karlo Štefanek, čija praksa istražuje prostor između osobne percepcije i promatranja vanjskog, nakon predstavljanja The Chair u Amsterdamu i Veneciji, nastavlja simbolično pozicionirati svoje stolice pred središta moći, tranzita i institucija. Ovoga puta ih smješta na Trg kralja Tomislava, između Glavnog kolodvora i Umjetničkog paviljona, povezujući prostor kretanja i kulture te propituje ulogu stolice kao oslonca, otvarajući prostor za promišljanje odnosa moći, hijerarhija prijelaza, odmora i kontrole.

I za kraj, na uglu Savske i Koturaške ulice, dizajnerica nakita i home decora Jelena Malenica i street art umjetnik Chez 186, udružit će se u izvođenju urbane intervencije Na valovima kako bi jedan oglasni pano lišili njegove uobičajene reklamne uloge i pretvorili ga u nositelja organske forme bez poruke, stvarajući tako prostor kontemplacije i imaginacije.

Postavljajući umjetničke radove u gradski krajolik Okolo od 2018. godine oživljava javne prostore i pretvara ih u mjesta gdje se umjetnost spontano dotiče svakodnevice grada. U prvi plan stavlja lokalne umjetnike i njihov osobni doživljaj i viziju grada, istovremeno približavajući suvremenu umjetnost široj publici. Događanje se ostvaruje uz podršku Turističke zajednice grada Zagreba, Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija.