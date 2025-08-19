Mnoštvo je motiva i tema tretirao istaknuti suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar Damir Medvešek, u svom dugogodišnjem strastvenom, uspješnom radu u nizu proteklih desetljeća. Medvešek je izuzetno cijenjen u inozemnim krugovima, znatno više nego kod kuće.

Medvešek je kreirao niz zaokruženih, vrlo raznolikih ciklusa u gotovo svim tehnikama,no najviše u ulju i akrilu te akvarelu.

Njegovi brojni portreti žena, muškaraca, apokaliptični prizori, konji posebno, česti su na njegovim slikama.

Slikao je kontinuirao i figuraciju i apstrakciju.

Pred nama je novi seriozni ciklus izveden u kombiniranoj tehnici posvećen jahaču i konju , (raider and horse).

Izvanredni porteti umornih ratnika, pored živahnih konja, kojima još nije dosta, dok se jahači prisjećaju slavne i burne prošlosti i ne razmišljaju o novoj pustolovini.

Sva lica muškaraca nose na svome licu tragove tegobnog života, povijest njihovog življenja upisala se na njihovim izbrazdanim licima, u očima, u pogledu.

Osobito su zanimljivi ti muški portreti.

Dojma sam kako je Medvešek iskoristio stvarna lica za svoje lice, dodajući im nestvarne karaktere.

Damir Medvešek vrhunski je portretist, njegove slike i brojni ciklusu pripadaju samom vrhu aktualne hrvatske likovne produkcije.