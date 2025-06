Glazbena kutija obuhvaća 19 filmova koji će se prikazivati u kinu Forum na Savi, KIC-u i na terasi Scene Ribnjak

Tuškanac u gostima tijekom srpnja na tri zagrebačka kino ekrana pokreće Glazbenu kutiju - ciklus od 19 bezvremenskih mjuzikala koji poznatim melodijama i raskošnim koreografijama progovaraju o ljubavi, snovima, nepravdama i emocionalnim turbulencijama. Projekcije će se održavati u kinu Forum, Kulturno informativnom centru (KIC) te na krovnoj terasi Ljetnog kina Ribnjak.

Ciklus će u kinu Forum (SD Stjepan Radić, Jarunska ul. 2), 01. srpnja u 20 sati, otvoriti po baletnim scenama poznata Priča sa zapadne strane (1961) - moderna adaptacija Romea i Julije smještena među njujorške bande 1950-ih. U kinu Forum prikazat će se i američki mjuzikl djelomično sniman u okolici Zagreba Guslač na krovu (1971), Nashville (1975) koji prati živote 24 lika country scene dok se njihove priče isprepliću uoči važnog političkog skupa te po nastupima Arethe Franklin, Rayja Charlesa i Jamesa Browna poznat Braća Blues (1980).

U Kulturno informativnom centru (KIC) prikazat će se devet naslova. Prvi Godardov film u boji Žena je žena (1961) donosi šarmantnu priču o striptizeti koja pokušava ostvariti svoj san o majčinstvu. Prozvan najuspjelijim mjuziklom svih vremena, Pjevajmo na kiši (1952) pamti se po kultnoj sceni Genea Kellyja kako pjeva i pleše po kiši premda je u vrijeme snimanja imao visoku temperaturu. Granice žanra pomiče Cabaret (1972), prvi mjuzikl u povijesti s cenzorskom oznakom X zbog seksualno provokativnog sadržaja, dok je kontroverzna rock-opera Jesus Christ Superstar (1973) svojevremeno izazvala burne rasprave zbog slobodne interpretacije Isusova života.

Publiku 70-ih osvojio je Briljanteen (1978) koji je lansirao karijere Johna Travolte i Olivije Newton-John, a pjesme poput You're the One That I Want i Summer Nights postale su globalni hitovi. Djelomično inspiriran stvarnim životom Boba Fossea, Sav taj jazz (1979) prati destruktivnog redatelja i koreografa koji balansira između posla, ljubavi i zdravlja dok priprema novi glazbeni projekt. Iste godine, humorna drama Kosa (1979) donosi jedan od najuspjelijih prikaza hipijevske supkulture, čije su pjesme Aquarius i Let the Sunshine In postale glazbeni manifest cijele generacije.

Slava (1980) prati grupu mladih plesača, pjevača i glumaca u njujorškoj školi za izvedbene umjetnosti, a naslovna pjesma Fame u izvedbi Irene Cara osvojila je Oscara za najbolju originalnu pjesmu. U KIC-u se prikazuje i mračni mjuzikl Sweeney Todd: Đavolji brijač Fleet Streeta (2007), u kojem Johnny Depp sam izvodi sve glazbene brojeve glumeći osvetnički nastrojenog brijača koji se vraća u London tražeći pravdu.

Na krovnoj terasi Ljetnog kina Ribnjak (Centar mladih Ribnjak, Park Ribnjak 1) prikazat će se šest filmova. Adaptacija bajkovitog romana Lymana Franka Bauma, Čarobnjak iz Oza (1939), ističe se Oscarom nagrađenom pjesmom Over the Rainbow u nezaboravnoj izvedbi Judy Garland. Slijedi po pjesmi Supercalifragilisticexpialidocious poznata kombinacija igranog i animiranog filma Mary Poppins (1964) o čarobnoj dadilji koja stiže u obitelj Banks kako bi kroz pjesmu, igru i fantaziju unijela red, radost i ljubav u njihov dom. Rani primjer filmskog marketinga predstavlja uzbudljiva avantura Willy Wonka i tvornica čokolade (1971), koji je financirala kompanija Quaker Oats kako bi promovirala novu liniju čokoladica.

Program nastavlja Traviatom i starim bollywoodskim filmovima inspiriran Moulin Rouge! (2001) o mladom pjesniku (Ewan McGregor) koji se zaljubljuje u kabaretsku zvijezdu (Nicole Kidman) u boemskom Parizu, a čiji je odnos popraćen s više od 30 klasika pop i rock glazbe (od Eltona Johna do Nirvane). Pod vedrim nebom u zelenom centru Zagreba gledat će se i Chicago (2002) koji prati dvije žene dok se u korumpiranom gradu 1920-ih bore se za slavu, slobodu i medijsku pažnju. Za potrebe filma, Renée Zellweger i Catherine Zeta-Jones same su otpjevale i otplesale sve glazbene brojeve, a Richard Gere je naučio stepati.

Ciklus će zaključiti Chazelleov La La Land (2016) koji donosi ljubavnu priču između ambiciozne glumice i strastvenog jazz glazbenika, koje u ulozi dvoje sanjara u Los Angelesu utjelovljuju Emma Stone i Ryan Gosling.

-----------

Raspored projekcija Tuškanca u gostima dostupan je OVDJE. Ulaznice je moguće kupiti na blagajni kina domaćina sat vremena prije početka projekcije, kao i online putem platforme ulaznice.hr.

Ulaznice za filmove koji se prikazuju na krovnoj terasi Ljetnog kina Ribnjak moguće je kupiti online OVDJE ili na blagajni Centra mladih Ribnjak sat vremena prije početka projekcije.