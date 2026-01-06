U Centru za kulturu Trešnjevka u subotu, 10. siječnja 2026. u 20 sati, održat će se zagrebačka premijera multimedijalne kazališne predstave „Zakopana čuda", dok je reprizna izvedba na programu u nedjelju, 11. siječnja 2026. u 20 sati.

„Zakopana čuda" multimedijalna su kazališna predstava o ljubavi, sjećanju i iluziji, nastala prema djelu Monike Herceg, u režiji Nine Violić, s Leonom Lučevom i Jelenom Graovac Lučev u glavnim ulogama. Predstava gledatelje uvodi u intimne, posljednje trenutke žene, u kojima se sjećanja otvaraju kao ogoljena skloništa, a prizori u kojima se mašta i stvarnost stapaju tvore snažan emocionalni prostor.

Kroz tri simbolična prostora - Rajski vrt, Most i Stan - publika ulazi u prostor jednog života ispunjenog stvarnošću i maštom, željama i potrebama. Prvi dio odvija se u Rajskom vrtu, prostoru zrelosti i pomirenosti, u kojem se Vječna Djevojčica, kao starica, suočava s prolaznošću. Drugi dio smješten je na Most, gdje se odvija susret s Vječnim Dječakom i započinje ljubav. Treći, središnji dio, odvija se u Stanu dvoje ljubavnika, u kojem se „odigravaju" sve moguće varijante zajedničkog života - nježnost, strah, strast i kraj.

Predstava koristi video-projekcije kao scenografsku formu, stvarajući trodimenzionalne prostore u kojima glumci uranjaju u „živu sliku". Kombinacijom žive glume, video-slike i glazbenog performansa, „Zakopana čuda" brišu granice između kazališta i filma, između stvarnog i zamišljenog. Rezultat je kazališni film uživo - vizualno snažan, emotivno ogoljen i univerzalno prepoznatljiv.

Autorski tim čine: tekst Monike Herceg, režija Nine Violić, gluma Leon Lučev i Jelena Graovac Lučev, kostimografija Andrea Bistričić, scenografija i video Toni Soprano, glazba Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević, asistentica produkcije Roza Jurić. Fotografije predstave, koje su dostavljene u prilogu, potpisuje Valerio Baranović te se mogu koristiti isključivo uz navođenje imena autora (© Valerio Baranović).

Predstava je realizirana u koprodukciji Umjetničke organizacije TAHT, Centra za kulturu Trešnjevka i Tvrđave kulture Šibenik.