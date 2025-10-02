Od 8. do 11. listopada 2025. Zagreb postaje središte svjetske mlade filmske scene uz Playbox Shorts, jedini regionalni studentski filmski festival koji spaja filmske projekcije, edukativni sadržaj i glazbene nastupe. Nakon prošlogodišnjeg izdanja s više od 1.200 posjetitelja, treće izdanje donosi raznolik i dinamičan program.

Tijekom četiri dana publika će imati priliku pogledati 15 kratkometražnih filmova mladih autora iz cijelog svijeta, uživati u live glazbi te sudjelovati na filmskom kvizu kao i u edukativnim aktivnostima, uključujući radionicu s prošlogodišnjim pobjednikom festivala, Matejom Matijevićem.

Festival započinje 8. listopada u Vintage Industrial Baru koncertom Frana Uccellinija (20:30) i benda Kids From The Sky (21:15).

9. listopada program se nastavlja filmskom analizom za srednjoškolce u Kinu Kinoteka (11:00), a večer donosi svečano otvorenje u CineStar Branimir Centru (18:30) i koncertnu večer u Tvornici kulture s nastupima Soulwarmers (20:30) i ToMa (21:30).

Natjecateljski dio programa bit će prikazan 10. i 11. listopada u CineStar Branimir Centru s početkom u 18:30.

Završnica festivala u Jadran Film u subotu u 21:30, donosi svečanu dodjelu nagrada i official afterparty u suradnji sa 7Seconds.

Ulaz na filmski i edukacijski program je besplatan uz rezervaciju, dok se ulaznice za koncerte mogu kupiti putem sustava Entrio.