U sklopu velike multimedijske izložbe Od imaginacije do animacije: šest desetljeća Zagreb filma u MSU-u, najavljujemo bogat popratni program u okviru kojeg će ljubitelji filma u dvorani Gorgona imati priliku pogledati tematski izbor dokumentarnih i igranih filmova nastalih u produkciji Zagreb filma. Uz autore poput Kreše Golika, Rudolfa Sremeca, Ante Babaje, Krste Papića, Petra Krelje, Bogdana Žižića, Zorana Tadića i drugih, ta institucija dala je izniman doprinos ugledu i pozicioniranju hrvatske kinematografije na međunarodnoj filmskoj i umjetničkoj sceni. Želja nam je da ovim programom odabranih filmova podsjetimo našu publiku na fantastična umjetnička postignuća Zagreb filma koji je, uz vrhunsku i uspješnu produkciju animiranog filma, bio i jedan od međunarodno najuspješnijih hrvatskih producenata kratkometražnih igranih i dokumentarnih filmova.

Program Zagreb film u dvorani Gorgona tako će do lipnja 2020. predstaviti filmove kroz nekoliko tematskih cjelina. Početkom ožujka, u vrijeme obilježavanja Međunarodnog dana žena, na programu je dokumentarni blok Žena, majka, radnica koji snažnim autorskim filmskim rukopisima, kroz ekonomske i socijalne portrete tematizira život žene u patrijarhalnoj sredini u okolnostima društvene tranzicije. Blok obuhvaća vrhunska ostvarenja hrvatske dokumentaristike u rasponu od dvadeset godina, počevši od naslova Od 3 do 22 Kreše Golika iz 1966. godine, do Nezaposlene žene s djecom iz 1986. Krste Papića.

Travanjski blok pod naslovom Tranzicije, migracije, gastarbajteri donosi pak sjajne naslove poput Halo Munchen i Specijalni vlakovi Krste Papića, Gastarbeiter Bogdana Žižića te Dernek Zorana Tadića, a bavi se našim trajnim temama - ekonomskim i političkim uzrocima migracija, te odnosom zavičaja i novih "domovina". Kao dodatni doprinos valorizaciji produkcije Zagreb filma u njegovom europskom kontekstu, za travanj najavljujemo i poseban programski blok Zagreb film u dijalogu s Međunarodnim festivalom kratkog filma u Oberhausenu. Od svojeg osnivanja Međunarodni festival kratkog filma u Oberhausenu (International short film festival Oberhausen) bio je jedno od ključnih mjesta međunarodne vidljivosti, kontekstualizacije i promocije brojnih autora i filmskih naslova iz produkcije Zagreb filma. Stoga smo ovaj blok posvetili izboru prikazivanih i nagrađivanih filmova na tom prestižnom festivalu, poput Don Kihota Vlade Kristla, Idu dani Nedeljka Dragića, Pravde Ante Babaje, Čvora Krste Papića, Prese Bogdana Žižića i drugih.

Početkom svibnja, uoči Praznika rada, filmski blok Da nam živi, živi rad bit će posvećen radu, profesijama i radništvu. Publika će moći vidjeti filmove koji tematiziraju zanimanja od kojih se nekih danas možemo samo nostalgično prisjećati, poput tramvajskog konduktera u Koliko to vrijedi? Kreše Golika te bakarskih ribara-tunolovaca u Ljudi, godine, more Zlatka Sudovića.

Krajem svibnja i početkom lipnja prikazujemo dva bloka: U centru - Zagreb, kak imam te rad, koji naslovima Moj stan Zvonimira Berkovića, Poplava Bogdana Žižića te Splendid isolation Petra Krelje, prikazuje život u Zagrebu šezdesetih i sedamdesetih godina 20. stoljeća te naposljetku blok Izvan centra - priroda i društvo, s naslovima Mala seoska priredba Krste Papića, Ljudi s Neretve Obrada Gluščevića i Vrijeme šutnje Rudolfa Sremeca, posvećenog životu u unutrašnjosti i ruralnim sredinama.

Za lipanj također najavljujemo zagrebački film iz 1979. Živi bili pa vidjeli autora Milivoja Puhlovskog i Brune Gamulina s glazbom grupe Buldožer, triler San o ruži redatelja Zorana Tadića prema scenariju Pavla Pavličića iz 1986. te rijetki znanstveno-fantastični naslov hrvatske kinematografije Gosti iz galaksije Dušana Vukotića iz 1981.

Usto, u sklopu programa, neke od filmskih projekcija pratit će i tribine s gostima. Tako ćemo u četvrtak, 5. ožujka 2020., u okviru bloka Žena, majka, radnica, ugostiti teoretičarku filma Dianu Nenadić i redateljice Vlatku Vorkapić i Katarinu Zrinku Matijević.